Ezcaray caminó por la sierra... y por la vida Llegando a la aldea de Turza, al final de una larga cuesta. / Javier Albo La marcha a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer se saldó con 265 inscripciones JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 6 octubre 2019, 11:23

Un año más, Ezcaray caminó a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja o, lo que es lo mismo, «por la vida». Tres palabras que se dicen pronto y que a la vez significan mucho. Son, como siempre, parte del lema de la marcha celebrada ayer, organizada por la peña Los Tímidos con la colaboración del Ayuntamiento ezcarayense, que se enmarcó en una mañana inicialmente nublada y fresca, ideal para estos menesteres, y que pronto dio paso a un sol que ya sin demasiado fuelle y por tanto con poca mella sobre los caminantes sirvió para dar lustre (más aún) al siempre espectacular paisaje de la Demanda.

En parte de ella, unos 15 kilómetros, se adentró la marcha, a la que se habían inscrito 265 caminantes y corredores, aunque no todos tomaron la salida. Esta se precedió de la entrega a cada participante del dorsal, mochila y otros obsequios, y frisando el reloj las 10 todos emprendieron el itinerario. Aunque benéficas y, por tanto, encaminadas al objetivo de la recaudación, las caminatas de esta índole no suelen estar exentas de cierta dificultad, en un entorno -por otra parte- lleno de cuestas. En esta edición, sin ser mucha, tampoco faltó y se localizó, principalmente, en la larga subida a la aldea de Turza, tramo que los menos habituados a andar, y no solo ellos, regaron con sudor.

Tres avituallamientos

A llegar al pequeño y coqueto núcleo, en el que hubo un tiempo en el que una inexistente gasolinera atraía a los camiones para emboscarlos, recobraron fuerzas con el primero de los tres avituallamientos que hubo, bien surtidos.

El camino siguió después ascendiendo hacia Sagastia, para continuar por La Zalaya, Cilbarrena, en cuya fuente muchos aprovecharon para refrescarse, y vuelta a Ezcaray. En su plaza del Conde de Torremúzquiz seguía la acción benéfica de la peña, esta vez mediante un sorteo de regalos que puso el broche a una mañana estupenda, saludable, solidaria y muy bien organizada, como siempre, por la peña Los Tímidos, que permitió recaudar 3.320 euros.