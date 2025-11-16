La exposición 'El Rioja de etiqueta' ya se puede visitar en la Casa de Cultura de Briones

Laura Lezana Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

La Casa de Cultura de Briones ya acoge la exposición 'El Rioja de etiqueta' que podrá visitarse hasta el 14 de diciembre, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Así como los sábados y domingos, de 10.00 a 13.00 horas.

La exposición se basa en el libro 'El vino de Rioja en sus etiquetas', un estudio realizado por el periodista Javier Pascual que analiza la influencia del etiquetado en la construcción de la imagen de marca de los vinos de Rioja a partir de la colección de más de 3.000 etiquetas del coleccionista Eustaquio Uzqueda.

La muestra, incluida en el programa 'Aprender', que celebra su quinta edición y que impulsan Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa, está organizada también en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos IER.

