LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Briones

La exposición 'El Rioja de etiqueta' ya se puede visitar en la Casa de Cultura de Briones

La exposición se basa en el libro 'El vino de Rioja en sus etiquetas'

Laura Lezana

Laura Lezana

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

La Casa de Cultura de Briones ya acoge la exposición 'El Rioja de etiqueta' que podrá visitarse hasta el 14 de diciembre, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Así como los sábados y domingos, de 10.00 a 13.00 horas.

La exposición se basa en el libro 'El vino de Rioja en sus etiquetas', un estudio realizado por el periodista Javier Pascual que analiza la influencia del etiquetado en la construcción de la imagen de marca de los vinos de Rioja a partir de la colección de más de 3.000 etiquetas del coleccionista Eustaquio Uzqueda.

La muestra, incluida en el programa 'Aprender', que celebra su quinta edición y que impulsan Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa, está organizada también en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos IER.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  6. 6

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  9. 9 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  10. 10

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La exposición 'El Rioja de etiqueta' ya se puede visitar en la Casa de Cultura de Briones

La exposición &#039;El Rioja de etiqueta&#039; ya se puede visitar en la Casa de Cultura de Briones