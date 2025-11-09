La exposición y degustación cierra la Semana de las Ciencias en Arnedo

Tras unos días nublados y lluviosos, se desperezó soleado el domingo. Era una invitación a salir de casa, a disfrutar de la naturaleza en el ... campo o en el monte. Para quien no pudo trazar ese plan, la Asociación Amigos de Arnedo le llevó a esa excursión sin moverse del centro de la ciudad del calzado. Como ya es tradicional, el Teatro Cervantes acogió la exposición de setas, plantas y calabazas y la degustación que puso el colofón a la XXXVI Semana Cultural en torno a las Ciencias Naturales, organizada por Amigos de Arnedo con dos charlas -con el lleno de Sebastián Álvaro el miércoles-, una toma de contacto con el campo y las plantas medicinales y la exposición y degustación, además de visitas al Museo de Ciencias Santiago Jiménez.

Al igual que los montes, la exposición que acogió el vestíbulo del Cervantes mostró las consecuencias de tantas semanas sin lluvias en los últimos meses: no había encontradas en los montes próximos, sólo había setas de cultivo. Eso sí, no faltaron en las mesas plantas, verduras de la huerta arnedana y decenas de calabazas de todos los tamaños, formas y colores, mesa muy frecuentada y animada. De hecho, había unas cuantas de regalo para que los niños se las llevaran. También llamaron la atención las dieciocho plantas medicinales que las monjas de Vico cedieron a la exposición, junto a sus fichas explicando sus propiedades, con las que elaboran cremas.

Donde sí hubo mucha gente fue en la exposición que Amigos de Arnedo organizó en la entrada del teatro. Sus voluntarios se afanaron en ofrecer varios platos diferentes, para deleite de los que llenaron las mesas dispuestas en el Paseo Constitución. Y en ese camino, las puertas del Nuevo Cinema se abrían para mostrar los trabajos elaborados durante las últimas semanas por alumnos de los colegios arnedanos sobre la naturaleza. En esta ocasión, con una novedad: en lugar de ser dibujos individuales, les retaron a realizar trabajos en equipo que mostraran distintos elementos de la naturaleza. Decenas de familias de los ochenta grupos participantes llenaron el Cervantes para la entrega de premios.