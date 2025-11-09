LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El público pudo conocer sobre las mesas dispuestas diversas setas de cultivo, plantas y verduras y una colección de calabazas.

La exposición y degustación cierra la Semana de las Ciencias en Arnedo

Al igual que los montes, la muestra evidenció la falta de setas pero enseñó las plantas medicinales de las monjas de Vico

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:35

Tras unos días nublados y lluviosos, se desperezó soleado el domingo. Era una invitación a salir de casa, a disfrutar de la naturaleza en el ... campo o en el monte. Para quien no pudo trazar ese plan, la Asociación Amigos de Arnedo le llevó a esa excursión sin moverse del centro de la ciudad del calzado. Como ya es tradicional, el Teatro Cervantes acogió la exposición de setas, plantas y calabazas y la degustación que puso el colofón a la XXXVI Semana Cultural en torno a las Ciencias Naturales, organizada por Amigos de Arnedo con dos charlas -con el lleno de Sebastián Álvaro el miércoles-, una toma de contacto con el campo y las plantas medicinales y la exposición y degustación, además de visitas al Museo de Ciencias Santiago Jiménez.

