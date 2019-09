Éxito de la VI fiesta del rock de Pradejón

El sábado se celebró en Pradejón la sexta edición de la fiesta del rock, que este año se dedicó a Rufo, batería pradejonero del grupo Piperrak fallecido el año pasado por un infarto a la edad de 48 años.

La intensa jornada comenzó a las 12.00 con la traca inicial y la ronda de cervezas por los bares del pueblo con música de 'Salus Metal Band' (una mulilla con altavoces que ambientaban el recorrido). Hubo concurso de lanzamiento de huesos de aceituna y comida popular a la que asistieron 230 personas y también se sorteó un tatuaje.

El café concierto tuvo en el bar Boxes por la tarde a los cantautores Ruben-ciano y Liberando El Corazón.

Arriba, un momento del concierto (Foto: Sanda Sáinz). Abajo, comida popular (Foto: David Garatea)

Mientras se preparaba el sonido de las actuaciones de la noche se instalaron hinchables y se preparó un taller de pintacaras y un futbolín humano para los niños.

La programación continuó a las 20.00 horas con la IX ronda de pinchos San Antonio 2019 ofrecidos por diez colectivos locales al precio de 1,50 euros la tapa, en la Avenida de La Rioja.

Plato fuerte

Y por la noche tuvo lugar el plato fuerte, el concierto en la Plaza de la Constitución que estuvo abarrotada de público (así como los aledaños y terrazas). En primer lugar tocó el grupo Los Zapa, una media hora, luego los músicos del pueblo de todas las edades (en diferente formaciones) durante más de tres horas. Finalizó Josetxxu Piperrak and The Riber Rock Band con el guitarrista Fermín (ex-Piperrak) como invitado.

Esta VI fiesta del rock de Pradejón ha supuesto un punto de inflexión, un salto cuantitativo en cuanto a público y destacó también por la participación de la treintena de músicos de la localidad o vinculados a ella (entre ellos un batería de 10 años), que ofrecieron un repaso a la historia del rock nacional e internacional con un sonido espectacular y un repertorio con versiones de temas de AC/DC, Beastie Boys, Cicatriz, Desakato, Iron Maiden, La Polla Records, Los Suaves, Mago de Oz, Megadeth, Motorhead, Nirvana, Ramones, Segis, Sepultura, Soziedad Alkohólika, Sum 41, System Of A Down, Tako, The Offspring, UFO...