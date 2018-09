La exigencia de los astados de Lumbreras marcó la novillada Juan Collado, en el inicio de faena al primero de la tarde. :: p.g.m. Juan Collado dio una generosa vuelta al ruedo tras pasaportar al eral de más calidad del encierro PABLO GARCÍA-MANCHA ALDEANUEVA DE EBRO. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:15

La segunda de las novilladas del Racimo de Oro de Aldeanueva se saldó con una solitaria vuelta al ruedo por parte de Juan Collado al tercero del envío de Carlos Lumbreras, un encierro muy fino de hechuras, ofensivo de cuerna, bajo pero muy exigente. Tanto les pidieron a los dos jóvenes coletudos que ni el triunfador del Bolsín de La Rioja ni el mexicano Gilio fueron capaces de encontrar apenas un resquicio para hacer el toreo.

El mejor fue el tercero, un eral negro que humilló y colocó la cara por abajo desde el capote pero que tuvo que sufrir una horrorosa lidia por parte de la cuadrilla. Juan Collado comprendió a la perfección que el pitón fetén del novillo era el izquierdo. Lo intentó de todas la maneras, pero fue una y otra vez desbordado porque no lograba soltar la embestida y le hacía hilo con la pañosa. Se ayudó con la espada, lo hizo tocando con el palillo, con la bamba de la muleta. Y nada. Intentaba perder pasos entre lance y lance y el toro se le ponía cada vez más pegajoso y complicado. El novillo de Carlos Lumbreras, aburrido de que no le llevaran a ningún sitio, comenzó a mirar a tablas entre tanda y tanda hasta que se fue a la querencia. Un astado difícil, con muchas teclas para cogerle el ritmo a pesar de que Juan Collado puso la mejor de las voluntades. El torero lo despenó de media estocada y como la petición no cuajó en los tendidos saldó su tarde con una vuelta al ruedo. Juan Collado estuvo rápido y plano con el primero del festejo, otro astado sobrado de casta con el que tampoco logró acoplarse ni ajustarse.

El mexicano Arturo Gilio se dedicó a quitar las moscas al cuarto. El novillete de Lumbreras sacó mansedumbre y el característico 'berreíto' de lo de Núñez. La cuadrilla pasó un verdadero quinario en banderillas y con la muleta le duró el novillo menos que un hielo en un café con leche. Sin embargo, en el de su presentación en Aldeanueva de Ebro, Gilio se relajó en dos o tres naturales mediada la faena. Fue lo poco notable que se pudieron llevar a la boca los aficionados que casi llenaron el coqueto y cuidado coso.

La novillada de Lumbreras marcó la tarde y los novilleros dejaron la impronta de que todavía les falta oficio para astados tan dificultosos.