Las excavaciones en el castillo Señorío de Cameros de Nalda descubren dos aljibes El alcalde de Nalda, Daniel Osés, posa con el equipo de trabajo de las excavaciones arqueológicas del castillo Señorío de Cameros. :: L.R. Daniel Osés reconoce que «resulta difícil no emocionarse» ante tal descubrimiento, ya que puede haber inscripciones DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 25 mayo 2019, 09:49

Esta semana ha comenzado una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Castillo Señorío de Cameros de Nalda, logrando documentar «interesantes datos del aljibe abovedado que se encontró intacto y del que se tienen imágenes del interior tras introducir una cámara», informa el Consistorio.

Hasta ahora, las excavaciones arqueológicas se habían centrado en «definir el perímetro del castillo» y se ha realizado una primera excavación en el interior. «Los resultados fueron sorprendentes. Entre otros restos salieron a la luz dos aljibes de grandes dimensiones», advierte el Consistorio de Nalda. Uno de los aljibes (depósito para recoger agua de lluvia mediante canales que la recogen en los tejados) se conserva íntegro, gracias a que fue cerrado con mortero y piedras. Hasta él se ha podido acceder introduciendo una cámara por uno de los canales, permitiendo comprobar su estado de buena conservación.

«La intención es quitar esas piedras y entrar allí donde no lo ha hecho nadie en siglos», expone el alcalde de Nalda, Daniel Osés, quien no esconde que «resulta difícil no emocionarse ante algo así, en su interior quizá se encuentre la inscripción de algún preso en la que cuente sus penurias». Y es que «son varios los documentos que mencionan el uso de los aljibes en el siglo XVI como mazmorras, en una ocasión llegaron a estar presos hasta una docena de personas».

Así que, ante un nuevo e importante paso en la rehabilitación y consolidación del castillo Señorío de Cameros, Daniel Osés se muestra «encantado de retomar las excavaciones», que financia el Gobierno de La Rioja al 100%, y anuncia su deseo de continuar «indagando en este espectacular elemento» del municipio. El alcalde de Nalda también ha anunciado que próximamente se realizará una exposición que ilustre toda la labor realizada hasta ahora en la fortaleza y la situación actual de las excavaciones.