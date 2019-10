«Estar delante de la tele se hace muy largo» Pepe Arias posa con dos de sus obras en la exposición de la casa de cultura de Rincón. :: sanda Pepe Arias, portavoz del PSOE de Rincón y pintor aficionado SANDA SÁINZ Martes, 1 octubre 2019, 17:54

A los políticos se les conoce por su cometido al frente de los partidos que representan y normalmente trascienden poco otras facetas de su vida, de su día a día, como sus aficiones. En Rincón de Soto, Pepe Arias, candidato y portavoz del PSOE en la anterior legislatura y también en la actual, ha mostrado estas fiestas de San Miguel su vena artística como pintor.

Durante el fin de semana expuso en la casa de cultura veinticuatro cuadros (sobre todo paisajes y bodegones) pintados en los dos últimos años con las técnicas del acrílico y el óleo.

Ha cumplido 69 y desde los 67 se dedica a estos menesteres como pasatiempo en invierno ya que en verano tiene el huerto que le ocupa el día.

Arias restauró hace años las andas del patrón y el Sepulcro de Semana Santa «Puedo estar hasta las tres de la mañana terminando un cuadro»

«Soy autodidacta y ahora me he apuntado a un curso con una pintora de aquí para perfeccionar cuestiones como la mezcla de colores y el volumen que es en lo que más justo ando», reconoce el rinconero.

«Hasta ahora he utilizado como guías vídeos de internet, revistas y libros de pintura (tengo muchos)», comenta Arias y añade que los visitantes que acudían a su casa y veían sus cuadros le animaron «a exponerlos para que los conociese el pueblo». Explica que está «muy agradecido por la respuesta de la gente y por la colaboración del Ayuntamiento. Muchos se han quedado sorprendidos ya que creían que era mi hermano el que exponía». Pinta paisajes y bodegones porque le resulta más fácil y toma como modelos fotografías de internet o de revistas de caza y pesca y mundo rural.

«Me ha gustado siempre el tema de las restauraciones de madera, la pintura y la forja», explica también Pepe Arias.

Las andas sobre las que el domingo salió en procesión San Miguel (también utilizadas para la Virgen de Carravieso) fueron restauradas por él, según cuenta, hace aproximadamente ocho años, y antes se encargó de la restauración del Sepulcro de Cristo que se lleva en procesión en Semana Santa.

En forja realizó un botellero de hierro, de unos trescientos kilos de peso, que tiene labrados botellas, vasos, racimos de uva y el escudo de Rincón de Soto; y una celosía quitamiedos.

«Le he pegado a todos los palos», indica risueño Arias antes de concluir: «cuando me jubilé decidí que tenía que buscar una alternativa para ocupar mi tiempo porque estar delante de la tele se hace muy largo y opté por la pintura. Tengo un merendero en la parte de atrás de la vivienda y lo utilizo de taller. No me cuesta ponerme a pintar y puedo estar hasta las tres de la mañana terminando un cuadro».