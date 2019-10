El equipo de Gobierno de Lardero aprueba cinco mociones de UP y PR+ Raquel Cabrera y Laura Bravo, ayer, durante el pleno. :: d. m. a. Solo fue rechazada la propuesta de crear «un plan de empleo» de la edil Laura Bravo D. M. A. Jueves, 10 octubre 2019, 08:24

Salvo una excepción, y algunas matizaciones, el equipo de Gobierno de Lardero, formado por PP y Cs, aprobó cinco de las seis mociones presentadas por UP (4) y PR+ (2), que contaron, además, con el apoyo incondicional de PSOE. Solo no salió adelante la proposición de UP de crear «un plan de empleo garantizado en Lardero» que la concejal Laura Bravo defendió porque confiaba en que «hay que dar cobertura a la gente en desempleo, sobre todo a la del pueblo».

Marta Gómez, de Cs, se opuso advirtiendo de que «el Ayuntamiento no es competente para acabar con el desempleo», y, a pesar del voto favorable de PSOE y PR+ al considerar la medida «muy coherente», el alcalde popular, Manuel Vallejo, expuso que «la propuesta no contempla datos reales, pero si el informe contara con datos fehacientes, nos comprometemos a aprobarla».

A partir de ahí, todas las mociones se aprobaron por unanimidad. La primera, la de «la contratación de una nueva trabajadora social y ampliación del presupuesto en ayudas de emergencia social y ayuda a domicilio» de UP, si bien es cierto que «con los cambios reconocidos», matizó el alcalde, de contratar a un educador social, que es lo que el equipo de Gobierno detectó «necesario». También se aprobaron las mociones de UP sobre «controlar la proliferación de las apuestas 'online' y casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía» y «para el desarrollo de unas fiestas de Lardero libres de agresiones sexuales y de espacios sexistas y homófobos». En la primera, el PR+ exigió retirar una cita inicial del «dictador» Fidel Castro y en la segunda Vallejo agradeció «sus inquietudes» a Bravo, aunque su propuesta se redujo a limitar las canciones de contenido sexista u homófobo y controlar la contratación de grupos o DJs que no promuevan estas actitudes.

La edil del PR+, Raquel Cabrera, propuso «dotar de más seguridad al cruce entre las calles Río Guadalquivir y Río Duero» y «acondicionar en Entre Ríos un aparcamiento» e igualmente se aprobaron sus mociones.