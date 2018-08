«Entreno por la mañana y por la tarde ayudo a mi padre en el viñedo» Pedro Ruiz, en una viña de su familia en San Asensio. :: sonia tercero Pedro Ruiz Pelotari y pregonero de las fiestas de San Asensio J. I. GASCO Lunes, 13 agosto 2018, 10:59

«En el pregón quiero agradecer al pueblo de San Asensio que me apoya y que me arropó en Arrúbal en mi debut como profesional; sé que no me olvidan». Así se expresa el zaguero de Aspe Pedro Ruiz a pocas semanas de ser el pregonero de su pueblo en las fiestas de Davalillo 2018.

El deportista, que ha sido contratado por dos años, tiene 20 años y debutó como profesional el pasado 17 de junio. Ahora la Corporación municipal y la Comisión de Festejos le han invitado al disparo anunciador de las fiestas el sábado 1 de septiembre.

El comentario general de los vecinos de la localidad es que Pedro «será un hijo ilustre de San Asensio, que a pesar de su corta edad juega a la pelota cargado de ilusión y de ganas». El zaguero recuerda que tres centenares, en su mayoría jóvenes, acudieron a Arrúbal a acompañarlo en su debut como profesional.

«El nerviosismo ya ha pasado y creo que estoy mucho más tranquilo. Recibo mucho ánimo de todos. Mi afición por la pelota me viene desde los siete u ocho años. Desde que me incorporé como profesional llevo jugados nueve partidos, de los que he ganado tres», comenta Pedro Ruiz.

«Al finalizar cada partido me dicen que ganar no es lo más importante sino que estoy jugando muy bien y que poco a poco conseguiré las victorias. Estoy muy ilusionado», continúa diciendo.

Pedro es hijo de Pedro y Marisa. Tiene 20 años, mide 1,83 metros y pesa 93 kilos. «Los zagueros necesitamos ser fuertes y además tener corpulencia. Creo que tengo una derecha bastante potente», destaca sobre su juego. Estudió la ESO pero dejó los estudios para ayudar a su padre en el cultivo de la vid.

Le gusta mucho el campo y trabajar con su familia en las 30 hectáreas de viñedo que poseen, con cuya uva elaboran su propio vino. «Todos los días entreno por las mañanas y por las tardes le ayudo a mi padre a cultivar el viñedo».

¿Las fiestas de San Asensio?: «Quisiera disfrutarlas. Compaginaré mis entrenamientos de pelota con la ayuda a mis padres y también participaré de la fiesta». Pedro Ruiz destaca por último la figura del pelotarí Titín: «Sin lugar a dudas ,todos los chavales que empiezan en el deporte de la pelota quieren ser delanteros y parecerse a él, es una gran figura en el mundo de la pelota».