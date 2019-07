Ecoparque, de 1,92 a 18.000 euros El Ecoparque de La Rioja se sitúa en el término La Boquera de Villamediana de Iregua. / Diego Marín A. El Ayuntamiento de Villamediana ingresa 108.000 euros tras revisar el IBI de la planta DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 18 julio 2019, 08:50

El Ecoparque de La Rioja se inauguró en el 2007, aunque desde dos años antes ya recepcionaba envases ligeros. Desde entonces, en esta instalación, que ocupa 262.000 metros cuadrados (65.927 construidos) en la parcela La Boquera, del término municipal de Villamediana de Iregua, se realiza una gestión integral de los residuos urbanos de toda la región, clasificándolos y reciclándolos. También desde entonces el valor de construcción era de 0 euros, por lo que el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, que gestiona el Ecoparque, abonaba un IBI de 1,92 euros anuales.

Al acceder la socialista Ana Belén Martínez a la Alcaldía de Villamediana en el 2017 con el apoyo de IU y Cs, este canon fue revisado, de manera que el Ecoparque pasó a pagar 18.000 euros anuales de IBI, correspondiente a un valor catastral revisado de 3.592.845 euros. El Ayuntamiento de Villamediana reclamó el pago con carácter retroactivo y logró el abono de tres años anteriores, que sumados a lo percibido hasta el presente, 2019 incluido, supone un total de 108.000 euros.

«Se advirtió al anterior alcalde [Tomás Santolaya] e hizo caso omiso. No puede ser que la repercusión de la mayor parcela del municipio sea 0, eso sí que es grave», declara Ana Belén Martínez, quien reconoce que fue IU, y en concreto el ex concejal Jesús Ángel Cámara, quien «había comentado el tema en su momento y no le habían hecho ni caso». El problema es que «el valor catastral estaba mal calculado», y «todos los años de error» han privado a Villamediana de percibir más de 162.000 euros por ese IBI.

«Los técnicos municipales también lo habían advertido y por desidia o por lo que fuera no se había hecho nada, a pesar de ser una cantidad cuantiosa», expone la alcaldesa de Villamediana, quien no ha obtenido explicación al baremo mal establecido. «Es la parcela industrial más grande de Villamediana, recoge la basura de toda La Rioja y era un chollo porque solo pagaba 1,92 euros de IBI», señala, valorando que «esto es lo que supone hacer las cosas bien, estar atentos para mejorar y hacer una buena gestión».

Con ese ingreso, el Ayuntamiento ha podido acometer obras como las de la adecuación de caminos y calles, adquisición de mobiliario urbano y mantenimiento de edificios y servicios municipales, detalla Ana Belén Martínez, quien avanza que «ahora estamos revisando temas de electricidad, gas, teléfono... con un ahorro importante, queremos ser eficaces con los recursos que tenemos, comprobar si se puede mejorar». Sin ir más lejos, apunta Martínez, «hemos arreglado el 'jacuzzi' de las piscinas, que perdía agua, y eso se traduce en dinero».