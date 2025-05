Dos ganaderos sufren los primeros ataques del lobo en el Alto Cidacos

Ernesto Pascual Jueves, 29 de mayo 2025, 08:18 Comenta Compartir

El lobo ha cruzado Sierra La Hez y ha llegado a zonas del Alto Cidacos. En las últimas semanas, dos ganaderos de Arnedillo han sufrido sus ataques. El último, dejaba cuatro ovejas muertas en el segundo daño por el lobo que sufre el vecino de la villa termal. Hace justo un mes, un joven ganadero lamentaba el sufrido en un ternero recién nacido.

Hasta estos incidentes, en la zona no habían sentido la presencia del lobo. Ahora, alertan de sus consecuencias. En concreto, de una manada de unos ocho animales.

El de la pasada semana es el segundo ataque que sufre el pastor de ovejas. Entre los dos, seis muertas. A finales de abril, la ganadería Marquetas lamentaba que un ternero de cuatro días aparecía con todo el lomo desgarrado. «¿Creéis que a un joven ganadero que quiere dedicarse a esto y no a cazar subvenciones le quedan ganas de seguir dedicándose a la ganadería cuando se encuentra con situaciones como estas y aún se le dice que no se puede evidenciar que haya lobos cuando tienen cámaras de vigilancia para asegurarse de que no tocas uno de ellos?», cuestionaba hace unos días el joven Álvaro Blanco.

Ante el daño moral que padecen estas gentes que aman los animales y el monte, además de la repercusión en el bolsillo y en el sacrificio de tiempo en criar un animal, el alcalde de Arnedillo suma una reflexión, llamando a una regulación más allá de la desprotección especial del cánido que aprobó el Parlamento de La Rioja con el voto del Partido Popular. «También en Arnedillo existe una preocupación por esta realidad –admite Pedro A. Montalvo–. Ya que hoy en día es complicado ser ganadero, si les ponemos trabas estamos dificultando todavía más su labor. Tenemos que buscar el equilibrio. Para nada hay que buscar exterminar el lobo, pero sí una regulación que permita el equilibrio».