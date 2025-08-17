Un domingo de jotas y vacas en Aguilar

Sanda Sainz Domingo, 17 de agosto 2025, 22:02 Comenta Compartir

Aguilar del Río Alhama ha dedicado la jornada festiva de este domingo a los jubilados. Ha incluido una misa a las 12.00, concierto de jotas navarras y riojanas con Voces del Ebro en la Plaza de España y, a las 18.25 horas, el tercer encierro de reses bravas. Estaba previsto para las 18.00, pero se ha retrasado por la lluvia. La charanga Zierrabares tocó por la tarde y los quintos de 2007 prepararon una degustación. La orquesta La Octava ha amenizado las dos sesiones de baile y por la noche está previsto un concurso de disfraces.

El programa continúa este lunes con la celebración del día del aguilareño ausente y San Roquillo. A las 12.00 horas se llevará a cabo una misa en la ermita de Gutur por los que no han podido estar y por los cofrades difuntos. Al terminar, los presentes participarán en una degustación ofrecida por el Ayuntamiento en colaboración con la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios.

Las cuadrillas saldrán al campo y el frontón acogerá el partido de pelota mano de Gutiérrez (Logroño) y Endika (Cervera) contra Altuzarra (Ezcaray) y Sánchez (Labraza). La orquesta Dolche amenizará las sesiones de baile a las 21.00 y 00.00 horas.

Inestrillas ha programado para el jueves 21 el día del deporte con marcha senderista, circuito BTT, bingo, verdura y dj

Los actos finalizarán el martes con chocolatada en la Plaza de España ( 07.30 horas), recorrido de los quintos de 2007 con la charanga Wesyké (08.00), final del futbito a las 19.00 y pobre de mí y entierro de la cuba, a las 00.30.

Actos previos en Inestrillas

El cohete dará inicio el viernes a las fiestas de la Natividad en Inestrillas, a las 18.00 horas. Como actos previos, el programa incluía este domingo la asamblea de la Asociación Amigos de la Virgen del Prado. Del 18 al 22 de agosto se celebrará la novena, a las 20.00 horas.

El jueves 21 se dedicará al deporte y contará con la XXV marcha senderista Villa de Inestrillas, a las 08.00 horas, con un recorrido de casi 13 kilómetros, el IV Circuito BTT de 30 kilómetros (08.00), la jornada de la verdura (19.00), bingo (23.00) y la posterior sesión de dj Alfon.