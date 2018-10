Las doce familias al borde del desahucio inician contactos para hallar una solución Un grupo de vecinos afectados, ante sus viviendas alquiladas. :: m. h. Los afectados se reunieron ayer con el director general de Vivienda del Gobierno de La Rioja y mañana lo harán con la alcaldesa de Villamediana PILAR HIDALGO Jueves, 25 octubre 2018, 13:18

Las doce familias que están al borde del desahucio por los impagos del promotor de un bloque de viviendas en Villamediana de Iregua han iniciado una ronda de contactos para tratar de hallar una solución, con la vista puesta en que, si nada lo remedia, el próximo 10 de diciembre se producirá el alzamiento de las casas en las que residen en régimen de alquiler.

Según informó Judith Rodríguez, una de las vecinas afectadas, ayer se entrevistaron con el director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso. «Se ha interesado por nuestra situación y se ha ofrecido a echarnos una mano en lo que pueda», relató Rodríguez al término del encuentro.

Entre otras posibilidades, Alonso se prestó a ayudarles a encontrar otro piso donde puedan fijar su residencia. «Pero ¿quién nos ayuda a sacar las cosas de nuestras casas en tan poco tiempo?», se preguntó otra de las inquilinas del número 35 de la calle Río Alhama. Y es que en este edificio hay muchas familias jóvenes con niños pequeños a su cargo.

«Totalmente estafados»

Mañana, una representación de estos afectados se reunirá a primera hora de la mañana con la alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez. Y es que estas familias anuncian que «no nos vamos a quedar parados» porque se consideran «totalmente estafados».

Ocurre que todos y cada uno de los inquilinos se encuentra al corriente de abono de sus mensualidades, pero es el casero y promotor (Valdesgueva) el que no paga al banco. «Sin comerlo ni beberlo nos hemos visto envueltos en una historia que no imaginábamos y no vemos otra salida que el 10 de diciembre», aseguró Rodríguez; quien traslada que «estamos desesperados».

El pasado lunes, estas familias se reunieron con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja (PAH), que les comunicó que sus viviendas ya pertenecían a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). «Esto complica aún más la situación, porque la Sareb no negocia como los bancos», manifestó Rodríguez.

Se da la circunstancia de que estas familias habían escogido estos pisos porque tienen sueldos ajustados y el alquiler de estas casas es bastante asequible. Además, muchas tienen a sus hijos escolarizados en Villamediana y rechazan la idea de mudarse de la localidad, dado que el curso ya ha comenzado.