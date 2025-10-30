Disfraces, cerveza, ruta teatralizada y migas, en las Jornadas de Otoño de Nieva La localidad camerana celebra el sábado la IV Feria de la Cerveza Artesana e Internacional con el concierto de Baste & Naste y DJ Pedrote

Diego Marín A. Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 08:43 Comenta Compartir

Nieva de Cameros celebra este fin de semana las XXIII Jornadas de Otoño, que comienzan este viernes a las 21.00 horas con un concurso de disfraces en el salón del Ayuntamiento, cena y salida para niños por las calles del pueblo para realizar el tradicional 'truco o trato' de Halloween. «El programa arranca con una jornada dedicada, principalmente, a los niños y familias, con el objetivo de dar vida al pueblo y fomentar la participación de los más pequeños», explica Jorge Fernández, de la Asociación Benéfico-Cultural de Nieva de Cameros y Montemediano, organizadora del evento junto al Consistorio.

Al día siguiente, el sábado, a partir de las 19.00 horas, se celebra la IV Feria de la Cerveza Artesana e Internacional, en la que participan las cerveceras Garagart y El Holandés Errante, además de La Pantaloneta, y en la que de nuevo habrá concurso de disfraces, concierto de Baste & Naste a las 20.00 horas y 'discomóvil' de DJ Pedrote a partir de las 23.00 horas, junto con sorteo de regalos y premios. De 21.30 a 22.30 horas también se venderán bocadillos. «Esta actividad se centra en atraer visitantes y ambientar Nieva con música y mucho ambiente», describe Jorge Fernández.

Finalmente, el domingo se celebrará una ruta teatralizada por las calles de Nieva con salida desde la plaza Plácido Villanueva a las 11.30 horas. Y después, para finalizar el programa del fin de semana, a las 13.30 horas, la sede de la Asociación de Nieva de Cameros acogerá una degustación de migas. «Aunque es un pueblo pequeño, Nieva mantiene un espíritu muy activo y participativo», destaca Fernández.