Dimite el edil de UPyD porque sopesa ser el candidato de otro partido en el 2019 Pietro Chesús Alvero, ante el Ayuntamiento de Lardero. :: j. rodríguez Pietro Chesús Alvero deja el Consistorio de Lardero mientras estudia las ofertas de dos formaciones o la posibilidad de encabezar una agrupación electoral P. HIDALGO Lunes, 1 octubre 2018, 22:32

El edil de UPyD en Lardero, Pietro Chesús Alvero, devolvió ayer su acta de concejal en este Ayuntamiento ya que, según admitió, sopesa encabezar la lista para las elecciones municipales del 2019 de otro partido.

«He aguantado todo lo posible, pero tengo derecho a no seguir en un barco que creo que no va a ningún lado», afirmó el edil. Alvero toma esta decisión, después de reconocer que está «hablando con otros partidos» para liderar su proyecto a partir de la próxima legislatura. Así, «mientras valoro otras candidaturas, he decidido no continuar en el Ayuntamiento», indicó. Precisó que ha recibido las ofertas de dos formaciones para encabezar sus listas en Lardero, pero que también baraja ponerse al frente de una agrupación de electores.

Alvero sostuvo que en su resolución ha pesado a su vez que, a estas alturas de la actual legislatura, la mayoría absoluta del bipartito de PP-PR+ «nos tiene a todos maniatados y no me permite hacer mis políticas». «No tiene sentido seguir en el Ayuntamiento sin poder hacer una aportación nueva», consideró. Por esto, abogó por «parar y coger fuerzas» para emprender una nueva etapa a partir de la próxima primavera y bajo otras siglas, aunque defendiendo las mismas propuestas para Lardero.

Así, avanzó que se decantará por el proyecto político «que más se acerque a mis ideales», con el fin de «conseguir mejores resultados pero manteniendo la misma línea política». Y es que Alvero subrayó que «UPyD era el partido que más me representaba ideológicamente», aunque en la actualidad «su marca electoral está desgastada y no se va a poder hacer política a través de ella».

Alvero negó que su decisión obedezca a otra fricción con UPyD, formación de la que se dio de baja el pasado enero por «serias desavenencias con la dirección actual». No obstante, un par de días después de hacerse pública la noticia volvió a afiliarse a UPyD. Esta vez, Alvero aseguró que «todavía no me voy a dar de baja de UPyD». El Consistorio larderano deberá ahora contactar con los siguientes en la lista magenta para cubrir la vacante de Alvero. La número 2 es Raquel Cabrera.