«Ya les dijimos hace tres años que se iba a hacer, que no quedaba más remedio» Pancarta de protesta. :: P.Q. El alcalde de San Vicente convoca a los vecinos de Rivas para explicarles el proyecto, pero estos dicen que «es imposible acudir al avisar un día antes» Ó. S. J. Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:31

La 'guerra del agua continúa'. Los vecinos de Rivas de Tereso, aldea de San Vicente de la Sonsierra, vienen denunciando la pretensión por parte del alcalde de expropiarles el agua del manantial de 'La Cerraja' «instalando contadores y facturando por un servicio que le es completamente ajeno».

En el día de hoy está prevista una convocatoria por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra, en la que se invitaba a los vecinos de Rivas de Tereso para explicarles su proyecto. Javier Luis Fernández Martínez, alcalde de la localidad, explicaba a Diario LA RIOJA que «el problema es que los vecinos no tienen contadores y no quieren que se los pongamos porque tienen que pagar, pero he de decir que hemos recibido diferentes notificaciones de la dirección general de Política Local en el sentido de que tenemos que asumir esas funciones, y una de estas funciones para controlar el consumo es poner los contadores». El alcalde añadía que en una reunión que tuvimos con ellos hace tres años ya les dijimos que esto se iba a hacer, que no quedaba más remedio. Pero al pedir subvención a Política Local ha pasado un período de tiempo hasta que nos lo han concedido, y ahora tenemos una subvención del Gobierno de La Rioja para poder hacerlo».

Sin embargo, los vecinos de la aldea no acudirán a dicha convocatoria porque, en palabras de Palmira Quintana Martínez, una de las vecinas de Rivas, «es imposible de hoy para mañana hacer una convocatoria, es imposible que la gente pueda acudir, la gente tiene que trabajar y en esa hora no se puede hacer». Además, señala que en lugar de acudir ellos a la convocatoria del Ayuntamiento de San Vicente, entendiendo que no son las formas de realizar dicha convocatoria, son ellos los que, aprovechando que el próximo sábado tienen una reunión de la junta en el centro social con todos los vecinos, presentarán un escrito para convocar al Consistorio a acudir a dicha reunión y que les expliquen el proyecto.