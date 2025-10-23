Diecinueve firmas participan en las XXVII Jornadas del Queso

Ernesto Pascual Munilla Jueves, 23 de octubre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Los inconfundibles e irresistibles aromas del queso se extenderán este fin de semana desde el frontón de Munilla por todo el valle del Cidacos y La Rioja. Será la llamada a miles de visitantes que se acercarán a la villa para disfrutar del ambiente, catar y comprar en las XXVII Jornadas del Queso artesano de Munilla, erigidas en una referencia para los aficionados del norte.

Desde cabrales a azules fuertes, aptas para todos los gustos, diecinueve queserías de diversas denominaciones de origen de diversas comunidades autónomas participarán en esta feria, que abrirá sus puertas en la tarde del sábado de 16.00 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 15.00 horas. Y, frente a las previsiones climatológicas, con la garantía del frontón cubierto para poder celebrarla.

Entre las participantes, cuatro riojanas de la DOP Queso Camerano: el queso fresco de cabra y oveja de Celia, el curado de oveja y cabra de Lácteos Martínez, el de cabra tradicional de Tres Puentes y el de La Cilla desde Préjano. Junto a ellas, gallegas como Gaia, asturianas de Cabrales como Los Puertos El Pendo, cántabras con leche cruda de vaca, castellanas, navarras, aragonesas con Capricho de Guara, la extremeña Tierra de Barros o vascas de la DOP Idiazábal. En esta edición, ante la incertidumbre por la llegada de público ante el paso de Arnedillo, no habrá degustación de porciones en una tabla.

Organizadas por el Ayuntamiento de Munilla con la colaboración de la Mancomunidad del Cidacos, Valcidacos y Gobierno de La Rioja, el propósito de estas Jornadas es la promoción de la villa y del resto del valle a través de uno de sus productos tradicionales, objetivo común con otras citas como la pasada Jornada de la Ternera Asada de Enciso o las próximas Micológicas de Arnedillo el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Temas

Munilla

Queso