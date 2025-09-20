LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RINCÓN DE OLIVEDO

Día del niño y la mujer, calderetes y vacas hoy

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47

Las fiestas de Rincón de Olivedo incluyen hoy, día del niño y la mujer, un parque infantil a las 10.00 en la plaza, comida de mujeres en el bar Luismi, con bingo y sorteo, concurso de calderetes en la calle Escuelas, después tardeo con dj Pasqui, encierro de reses bravas a las 18.00 horas, preñaos y vino a las 19.30 y baile con la orquesta alfareña Cíclope a las 20.30 y 00.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  8. 8

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  9. 9 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  10. 10 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Día del niño y la mujer, calderetes y vacas hoy