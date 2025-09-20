Día del niño y la mujer, calderetes y vacas hoy

Sanda Sainz Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Las fiestas de Rincón de Olivedo incluyen hoy, día del niño y la mujer, un parque infantil a las 10.00 en la plaza, comida de mujeres en el bar Luismi, con bingo y sorteo, concurso de calderetes en la calle Escuelas, después tardeo con dj Pasqui, encierro de reses bravas a las 18.00 horas, preñaos y vino a las 19.30 y baile con la orquesta alfareña Cíclope a las 20.30 y 00.30.