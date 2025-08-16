Las danzantes de Octaviolea acompañaron al patrón en una jornada para derretirse

Las altas temperaturas han protagonizado las fiestas de la Virgen de Gracia y San Roque en Galilea. Las jóvenes danzantes de Octaviolea han sufrido ... las consecuencias del calor extremo durante su intervención, este sábado, en la salida de la imagen de la patrona de la parroquia, en el recorrido y al llegar a la iglesia. Por ese motivo decidieron no bailar en el frontón, como estaba previsto.

Actúan cuarenta chicas de entre 10 y 28 años, que ensayan un mes antes en el exterior del templo. Llevan trajes típicos de segadoras e interpretan una danza típica de la localidad al ritmo de la dulzaina y el tambor, por grupos de ocho, con palos. También realizan pasacalles.

Los disfraces no han faltado en los festejos, el jueves sobre 'el mar y la playa' y este sábado, en el concurso con temática libre.

El domingo terminan las celebraciones en Galilea con un concurso de ranchos con la charanga 'La Pacharanga' a partir de las 12.00, parque infantil a las 17.00, tiro al azadón a esa hora, degustación de picadillo y huevo a las 19.30 y fin de fiestas con el entierro de la cuba, amenizado por la batucada Tarumba Percusión, y por último, cena de bocatas.

Semana cultural

Sin tiempo para descansar de las fiestas, en Galilea inician mañana la semana cultural de la Asociación Octaviolea. Está programada una degustación de tortillas y huevos 'con imaginación' en la plaza, para socios (con pulsera acreditativa), a las 20.00, y un torneo de oca infantil en el frontón, con inscripción anticipada. En este recinto se proyectará una película a las 22.30.

El martes 19, para los socios, se ofrecerá migas y zurracapote a las 20.00 en la plaza y, previa inscripción, parchís infantil a las 20.30 y adulto a las 22.30 en el frontón. Seguirá el miércoles 20 con parque infantil en la piscina y el frontón, de 11.00 a 14.00 horas, para miembros de la asociación, lo mismo que la degustación de chocolate a las 20.00. Después se disputará un torneo de seises infantil (20.30) y otro de mus para adultos (22.30).

El jueves y el viernes continúan las degustaciones por la tarde y los torneos. Además, el jueves habrá una cata de vinos Campoviejo y Azpilicueta, y el viernes cócteles, sólo para socios.

El sábado actúa Marco Yangüela (20.00) para recaudar fondos para Anaconda, con entrada a 3 euros para los socios y 5 el resto, y habrá cena y entrega de premios. Y el domingo se podrán ver las fotos de las fiestas (22.00).