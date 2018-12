Cuestión de paciencia y dar vueltas Fila de coches por el único carril habilitado en la LR-250 para ir a Villamediana, en el entorno del puente sobre la autopista. :: sonia tercero Las obras de mejora de la LR-250 en el acceso a Villamediana obligan a dar un rodeo por Alberite para llegar a Logroño P. HIDALGO Miércoles, 12 diciembre 2018, 11:50

Con tráfico lento, pero sin retenciones, arrancaron ayer a las 9 horas las obras de mejora de la LR-250 entre Villamediana de Iregua y Logroño. La ejecución de estos trabajos mantendrá inhabilitado en horario ininterrumpido el carril en dirección a la capital riojana hasta el próximo viernes, día 14 a las 14 horas, en el tramo de 800 metros comprendido entre la rotonda que da acceso al puente sobre el Iregua y hasta la altura de la calle Espinosa, en la zona de las urbanizaciones junto al restaurante Villa Cañas.

Ayer, bastantes conductores que desconocían el inicio de la actuación se quedaron momentáneamente retenidos en este punto, en el cruce de la calle Espinosa con Paseo de La Rioja, y sin posibilidad de incorporarse a la LR-250, por lo que tuvieron que dar la vuelta o salir por Paseo de La Rioja para desembocar en la LR-250 algo más adelante. Esto le sucedió a Elena Ojeda, alberitense y trabajadora en el San Pedro. «No sabía que había obras y me vienen fatal porque ahora tengo que dar mucha vuelta para llegar al hospital», afirmó volante en mano.

De hecho, tuvo que regresar a Alberite, ya que el itinerario alternativo se ha dispuesto por la LR-255 e incluye el paso por el citado municipio. La circulación en sentido Logroño-Villamediana se mantiene con normalidad por la LR-250.

Precisamente, el tener que dar un rodeo a través de Alberite para entrar en la capital riojana fue lo que más incomodidades generó entre los usuarios de la carretera en obras. «Mi hijo va a Marianistas y me lo recogerá otra madre porque si no me veo toda la mañana dando vueltas por Logroño en el autobús para llegar al colegio», indicó junto a la parada del urbano Yilda Rondón, quien consideró que «podían haber aprovechado las vacaciones navideñas para llevar a cabo los trabajos».

En la calle Caballeros Templarios esperaba también al autobús Alfonso Mora. «En vez de llegar a la UR en 15 minutos, ahora tardaré 40; por lo que he tenido que levantarme antes», apuntó el joven. «Hemos aumentado la flota hasta los 10 camiones y contamos con una fresadora de dos metros de ancho para realizar la actuación lo más rápido posible», aseguró la jefa de obra de Ismael Andrés S. A., Olga Pérez, dada la elevada densidad circulatoria de este tramo.