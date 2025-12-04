La Cotur informa a favor de la ubicación de la planta de biogás en Valverde

El proyecto para instalar en Valverde una planta de biogás volvió a protagonizar el debate ayer al final del pleno en el Ayuntamiento cerverano. ... El alcalde, Álvaro Forcada, comunicó que la Cotur ha emitido un informe favorable a la implantación de la citada planta en la ubicación propuesta en Valverde y explicó que ahora será Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja quien tenga que determinar si es viable o no.

Entre el público hubo varios integrantes de la plataforma Stop Planta Biogás Cervera que aseguraron contar entre sus miembros con químicos, abogados y expertos en otras materias y que llevan meses estudiando esta iniciativa. Ayer expusieron problemas que se generarán como una gran cantidad de residuos cuyo destino aseguran que se desconoce. También comentaron carencias del proyecto que en principio no contemplaba la pasteurización y se añadió después al presentar las alegaciones. Hablaron del vacío legal existente en el tema de los digestatos y pidieron al alcalde una vez más que mostrase su postura y les apoyase en contra de esta instalación, como ha ocurrido en otros ayuntamientos en los que se han planteado este tipo de recintos.

Forcada reiteró su postura como ha hecho en otras ocasiones y dijo que son los técnicos del Gobierno de La Rioja los que están estudiando el impacto ambiental. En función de sus informes, el Ayuntamiento podrá tomar una decisión. En ese sentido señaló que «si no cumple la normativa, no se instalará».

El PSOE acusó al alcalde de no apoyar a los vecinos de Valverde y su concejal, Fernando Jiménez, anunció que en el próximo pleno su grupo presentará una moción para que el Ayuntamiento se posicione claramente sobre este asunto. Jesús Ladrón, edil de Vinea, se sumó a esta reivindicación de conocer la postura del equipo de gobierno cerverano sobre la planta de biogás.