Planta de biogás de Ólvega (Soria). B.POWER

La Cotur informa a favor de la ubicación de la planta de biogás en Valverde

El expediente sigue su curso y ahora está en manos de Medio Ambiente determinar si es viable o no este proyecto

Sanda Sainz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:53

El proyecto para instalar en Valverde una planta de biogás volvió a protagonizar el debate ayer al final del pleno en el Ayuntamiento cerverano. ... El alcalde, Álvaro Forcada, comunicó que la Cotur ha emitido un informe favorable a la implantación de la citada planta en la ubicación propuesta en Valverde y explicó que ahora será Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja quien tenga que determinar si es viable o no.

