Luchas en el interior del castillo en las Jornadas Medievales. L. M.
Cornago

Cornago apuesta por el potencial de su principal evento turístico, las Jornadas de Artesanía Medieval

El Ayuntamiento prepara la solicitud para declarar Fiesta de Interés Turístico Regional a las Jornadas de Artesanía Medieval

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:42

Comenta

El Ayuntamiento de Cornago, consciente del potencial de las Jornadas de Artesanía Medieval, que cumplieron dieciocho ediciones el pasado fin de semana, quiere dar un paso más y ha iniciado la preparación del expediente para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Aprovechando la visita del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el sábado en la inauguración de la feria, el Consistorio le entregó un dossier al respecto.

El éxito y consolidación de las jornadas se basan en el marco único del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de la localidad, así como en la implicación de los vecinos, particulares y asociaciones. La consideración de Fiesta de Interés Turístico Regional supondría un salto cualitativo y a nivel promocional para este evento y contribuiría a mejorar el municipio y toda la comarca, con sus recursos hosteleros y hoteleros, aparte de ensalzar las tradiciones populares, la gastronomía y los productos riojanos que se ofrecen durante el mercado medieval.

Además, Cornago aporta elementos para apoyarlo como el albergue juvenil, alojamientos turísticos vacacionales que están creciendo en el pueblo y un área de autocaravanas.

El municipio forma parte de la Mancomunidad de Desarrollo Turístico del Valle Alhama-Linares que lleva a cabo el Plan de Sostenibilidad Turística 'La Senda del Tiempo', que gestiona la adhesión a la red DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) y promueve actuaciones como la construcción del nuevo centro de interpretación del castillo (junto al albergue y a la iglesia parroquial de San Pedro y a los pies de la fortaleza) o la adecuación de la ruta senderista que une los pueblos de la comarca con señalización de parajes y monumentos.

