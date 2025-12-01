Corera celebrará Santa Bárbara con una hoguera, taller, panceta, misa y música
Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:14
La Peña El Tonel, en colaboración con el Ayuntamiento de Corera, organiza la fiesta de Santa Bárbara que comenzará el próximo miércoles 3 de diciembre ... con el encendido de una gran hoguera a las 19.00 horas. La AMPA se unirá a la celebración con un taller de muñecos de papel a las 19.00 y una degustación de panceta a las 19.30 horas.
El jueves 4 está prevista una misa a las 13.00 en honor a la Santa Bárbara y el sábado 6 habrá concierto con Ari and the Peppers a las 19.30 y dos sesiones con Montana a las 21.00 y 00.00 horas.
Asociación de mujeres
Por otro lado, la Asociación de Mujeres de Corera conmemorará su 25 aniversario el lunes 8 de diciembre, a las 13.30 horas, con un aperitivo popular abierto a todo el público, en el polideportivo del colegio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión