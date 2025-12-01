Corera celebrará Santa Bárbara con una hoguera, taller, panceta, misa y música

La Peña El Tonel, en colaboración con el Ayuntamiento de Corera, organiza la fiesta de Santa Bárbara que comenzará el próximo miércoles 3 de diciembre ... con el encendido de una gran hoguera a las 19.00 horas. La AMPA se unirá a la celebración con un taller de muñecos de papel a las 19.00 y una degustación de panceta a las 19.30 horas.

El jueves 4 está prevista una misa a las 13.00 en honor a la Santa Bárbara y el sábado 6 habrá concierto con Ari and the Peppers a las 19.30 y dos sesiones con Montana a las 21.00 y 00.00 horas.

Asociación de mujeres

Por otro lado, la Asociación de Mujeres de Corera conmemorará su 25 aniversario el lunes 8 de diciembre, a las 13.30 horas, con un aperitivo popular abierto a todo el público, en el polideportivo del colegio.