LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de Corera, en una imagen de archivo. J.R.

Corera celebrará Santa Bárbara con una hoguera, taller, panceta, misa y música

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:14

Comenta

La Peña El Tonel, en colaboración con el Ayuntamiento de Corera, organiza la fiesta de Santa Bárbara que comenzará el próximo miércoles 3 de diciembre ... con el encendido de una gran hoguera a las 19.00 horas. La AMPA se unirá a la celebración con un taller de muñecos de papel a las 19.00 y una degustación de panceta a las 19.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  6. 6 El marcador | Los resultados de la jornada
  7. 7 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  8. 8 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa
  9. 9 La Audiencia retoma el juicio a la exalcaldesa de Clavijo por el caso del fraude en el viñedo
  10. 10

    La Fundación Vital invierte 12 millones para crear el gran museo del vino alavés en Elciego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Corera celebrará Santa Bárbara con una hoguera, taller, panceta, misa y música

Corera celebrará Santa Bárbara con una hoguera, taller, panceta, misa y música