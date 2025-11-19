LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Interior de la parroquia de San Miguel Arcángel de Rincón de Soto, en una imagen de archivo. L.R.

La coral Carravieso interpretará el sábado a Mozart, Haydin y Victoria en la iglesia de Rincón de Soto

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:49

Para celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la coral Carravieso de Rincón de Soto actuará en la parroquia de San Miguel ... Arcángel el próximo sábado, en la misa de las 19.30 horas.

