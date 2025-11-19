La coral Carravieso interpretará el sábado a Mozart, Haydin y Victoria en la iglesia de Rincón de Soto
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:49
Para celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la coral Carravieso de Rincón de Soto actuará en la parroquia de San Miguel ... Arcángel el próximo sábado, en la misa de las 19.30 horas.
Cantarán obras religiosas de clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart, Tomás Luis de Victoria y Joseph Haydin, entre otros, piezas compuestas para los diferentes momentos de la liturgia. «La idea es que la misa sea un concierto, aunque después continuará el recital con algunos temas más», explica la directora de la coral, Piluchi Mendizábal.
