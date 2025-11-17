LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obras de construcción de la nueva escuela infantil de Aldeanueva de Ebro. SANDA
Aldeanueva de Ebro

La construcción de la nueva escuela infantil finalizará en el primer trimestre de 2026

El Ayuntamiento ha licitado por 166.759 euros el suministro del equipamiento del centro de día que también se está edificando

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

La nueva escuela infantil de primer ciclo de Aldeanueva de Ebro toma forma y ya se puede ver el diseño del edificio que se ... está construyendo junto a la sala Entreviñas y que formará parte de un complejo de servicios municipales en el que también está el frontón, en la misma zona.

