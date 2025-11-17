La construcción de la nueva escuela infantil finalizará en el primer trimestre de 2026

La nueva escuela infantil de primer ciclo de Aldeanueva de Ebro toma forma y ya se puede ver el diseño del edificio que se ... está construyendo junto a la sala Entreviñas y que formará parte de un complejo de servicios municipales en el que también está el frontón, en la misma zona.

La edificación está pegada a la sala multiusos y el patio da a la avenida Juan Carlos I y calles Frontón y Díaz de Rada. El centro educativo dispondrá de tres volumetrías formando una única pieza, según indica la memoria del proyecto del arquitecto Gabriel Jimeno Pablo.

La primera cruza la parcela de lado a lado y une los dos accesos al edificio escolar desde las calles Díaz de Rada (entrada principal) y Frontón (secundaria). Sirve de puente de unión con las otras dos edificaciones. La segunda, que albergará la mayoría de las aulas (para alumnos de 0 a 3 años) y un porche que comunicará con el patio de juegos principal. En el tercer volumen estarán las dependencias de administración al norte del patio, y la zona de comedor y cocina al sur del patio.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, comunicó en septiembre, durante el inicio del curso escolar en La Rioja, que para el primer trimestre de 2026 espera que esté completada la escuela infantil, de manera que se cumplirán los plazos.

La intervención comenzó a mediados de septiembre de 2024 con un periodo de ejecución de 18 meses. Fue adjudicada por la Consejería de Educación a la constructora Miguel González Aguado S.L. por 2.689.043,29 euros (IVA incluido) y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.

El alcalde, Ángel Fernández, asegura que los trabajos van a buen ritmo y se muestra satisfecho porque pronto Aldeanueva de Ebro tendrá un servicio demandado por la población.

Esta no es la única gran obra que se lleva a cabo en la localidad ya que está en marcha la construcción de un centro de día para mayores, que fue adjudicado por el Ayuntamiento aldeano por 2.395.475,24 euros (IVA incluido) y un plazo de 12 meses y otros dos de prórroga a Calidad, Organización y Vivienda S. L. Comenzaron en octubre de 2024.

Además, el Consistorio ha licitado por 166.759,21 euros el suministro e instalación del equipamiento necesario para el funcionamiento del centro de día, inversión incluida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiada por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.