Los gigantes de Autol. E. P.
Autol

El Consistorio de Autol pone fechas a sus festividades locales de 2026

Sanda Sainz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:16

El Ayuntamiento de Autol ha hecho públicas las fechas de las diferentes fiestas locales para el año 2026. Las primeras, en honor a San Blas, ... comenzarán el viernes 30 de enero con el lanzamiento del cohete, a las 19.00 horas. Se celebrarán durante cuatro días: 30 y 31 de enero; y 1 y 3 de febrero. El 14 de febrero, carnaval; y el fin de semana de la juventud el 17, 18 y 19 de julio. Las patronales de San Adrián y Santa Natalia se llevarán a cabo del 3 al 8 de septiembre.

