El consejero Pérez Pastor visita la exposición de Plensa
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:48
El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha visitado la exposición 'A lo largo del día' del artista Jaume Plensa. Esta muestra, expuesta en bodegas CVNE de Haro, está compuesta por 24 gongs suspendidos que representan las horas del día y podrá visitarse hasta enero de 2026.
