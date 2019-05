Concierto de la banda de música de Ezcaray

La banda municipal de música 'Santa Cecilia', de Ezcaray, dirigida por el maestro Luis María Monge, ofrecerá hoy, a las 13.30 horas en el quiosco de la plaza del Conde de Torremúzquiz, un concierto en el que interpretará las siguientes piezas: 'Chiclanera' (pasodoble), 'The Beatles in concert' (selección), 'Medley boleros' (selección), 'Jesus Christ super star' (selección), 'The magnificent seven' (melodía) y 'Tres veces guapa' (pasodoble).