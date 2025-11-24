LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santo Domingo

La Comisión por las murallas lamenta que «no hay noticias» del torreón 12

M. C.

Santo Domingo.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

La Comisión pro restauración de las Murallas ha manifestado su preocupación por el silencio del Ayuntamiento de Santo Domingo en relación a la recuperación del torreón número 12. «Hace casi un año, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma firmaron un convenio en virtud del cual el Gobierno aportaba una cantidad de 400.000 euros para la restauración total de dicho torreón, con la condición de que el Ayuntamiento se encargara básicamente de obtener los permisos necesarios, así como de la licitación y ejecución de las obras», recordaron. «A día de hoy no tenemos noticia alguna de la marcha de las tareas que el Ayuntamiento había asumido, más allá de la evidente ausencia del inicio de unas obras tan esperadas», aunque señalaron que en los plenos el alcalde manifiesta que «todo va muy bien».

