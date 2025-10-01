Comienzan las obras en la torre de San Miguel de La Villa de Ocón El coste de los trabajos, que asciende a 61.195 euros, cuenta con una subvención del 85% del Gobierno de La Rioja y el resto lo sufraga la Diócesis

Iglesia de La Villa de Ocón con los andamios en la torre.

Sanda Sainz Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:48

Después de la instalación de los andamios alrededor de la torre de la iglesia de San Miguel de La Villa de Ocón, esta semana han comenzado los trabajos de restauración de este elemento arquitectónico cuyo coste asciende a 61.195 euros. Se trata de un proyecto financiado al 85% por el Gobierno riojano a través de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, que aporta 52.015,75 euros. La Diócesis de Calahorra y La Calzada–Logroño invierte 9.179,25 euros. Forma parte del convenio 2024–2025 de ambas instituciones para la conservación del patrimonio histórico-artístico de La Rioja.

La empresa de Rincón de Olivedo Construcciones Forcada Cruz S. L. se encarga de esta intervención y los directores facultativos del proyecto son los arquitectos Ignacio Amat Sánchez e Ignacio J. Gómez Díaz.

La base de la torre está fechada a principios del siglo XIII y corresponderían a un románico tardío, mientras que el alzado de muros y arco de los dos tramos centrales del templo son del siglo XVI. El resto de estructuras fueron edificadas entre finales del XVI y principios del XVII.

Tanto desde el exterior, como en el interior de la torre, se observan grietas y fisuras, además de la pérdida de numerosos componentes de fábrica de piedra labrada y ladrillo a consecuencia de la erosión profunda o desprendimiento, según citan los arquitectos en el informe. Asimismo, explican que la situación resulta todavía más grave en el campanario y añaden el mal estado de conservación de las campanas, sus yugos y apoyos.

Las obras que se llevan a cabo pretenden recuperar la capacidad resistente de los muros, suprimir la erosión progresiva que sufre, consolidar y sanear el conjunto de paños de piedra labrada, ladrillo aparejado en el chapitel, así como las piezas de madera y metálicas en su conjunto, en sus cuatro paredes, tanto en el interior como en el exterior.

Se incluye la restauración de la bola, veleta y cruz de forja de remate del chapitel, la crucecilla sobre la espadaña, rejas y balconcillo de tramex, entre otros.

En el interior de la torre se procederá a la limpieza profunda de todas las partes y se prevé colocar alféizares de piedra natural compactada que viertan el agua hacia el exterior.

El plazo previsto para llevar a cabo estos trabajos es de tres meses, incluido el tiempo destinado a montaje y desmontaje de los andamios.