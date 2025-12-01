Comida en Treviana contra la despoblación
Una gran iniciativa creada con el objetivo dar vida y unir al pueblo «en una época, el invierno, en la que es más necesario que nunca hacer actividades»
Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:11
Más de 70 personas desafiaron el frío en la localidad riojalteña de Treviana en una comida popular organizada en el bar del pueblo por ... sus parroquianos más fieles.
Ocho pucheras ferroviarias estuvieron trabajando a pleno rendimiento toda la mañana del sábado hasta conseguir obtener unas alubias con chorizo, morcilla y costillas que, según declaraciones de los presentes, «levantaban la boina». Una gran iniciativa creada con el objetivo dar vida y unir al pueblo «en una época, el invierno, en la que es más necesario que nunca hacer actividades para acompañar el frío, la oscuridad y la soledad de los pueblos de la España vaciada», señalaron.
