LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comida del día de la mujer, ayer en las fiestas de Cornago. JOSÉ J. LATASA
Cornago

La comida de la mujer reúne a 114 cornaguesas en su día de las fiestas

El Consistorio homenajea hoy a tres personas que ayudaron a una herida y a caminantes extraviados durante la II Ruta Los Secretos del Linares

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:26

Cornago inició el miércoles las fiestas de la Virgen de la Soledad con el cohete a las 19.30. Como novedad se hizo un pregón a cargo de dos portavoces de las quintas de 50 y 25 años. Antes hubo comida de jubilados, macarronada y entrega de pañuelos de la Asociación Cultural Linares a tres niños nacidos en el último año.

Ayer se celebró el día de la mujer con actos religiosos en honor a la patrona, almuerzo en el hogar del jubilado, sorteo de alcaldesa por un día, recorrido de la charanga por los bares y comida en la plaza del Ayuntamiento en la que hubo 114 cornaguesas.

También se entregó el jamón de premio del concurso del cartel festivo. Participaron 12 cuadrillas y ganó el Txoko. Otras 15 lo hicieron en el de zurracapote y hoy se llevará a cabo el de levantamiento de porrón infantil a las 12.00 y de ranchos a las 14.30.

Fuera del programa hoy, a las 22.00, en la entrega de premios de varios concursos tendrá lugar un reconocimiento del Consistorio a través del alcalde, Eugenio Cano, a tres personas que colaboraron en momentos difíciles de la II Ruta Los Secretos del Linares, el 31 de mayo. Una mujer se partió la tibia y el peroné en un lugar de difícil acceso y Javier Lope y Amador León la llevaron encima cinco kilómetros hasta San Pedro Manrique. Y Ricardo Mendive ayudó a siete caminantes extraviados y otros deshidratados. Los tres recibirán unos pergaminos de certificado de agradecimiento por su labor.

La jornada se completa con el primer encierro, a las 18.30, degustación, toro de fuego, sesiones de baile con Gran Escala y pasacalles con Zierrabares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3

    Ni una vida más en Alloz
  4. 4 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  5. 5

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  6. 6 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  7. 7 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  8. 8 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La comida de la mujer reúne a 114 cornaguesas en su día de las fiestas

La comida de la mujer reúne a 114 cornaguesas en su día de las fiestas