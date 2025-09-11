La comida de la mujer reúne a 114 cornaguesas en su día de las fiestas

Sanda Sainz Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Cornago inició el miércoles las fiestas de la Virgen de la Soledad con el cohete a las 19.30. Como novedad se hizo un pregón a cargo de dos portavoces de las quintas de 50 y 25 años. Antes hubo comida de jubilados, macarronada y entrega de pañuelos de la Asociación Cultural Linares a tres niños nacidos en el último año.

Ayer se celebró el día de la mujer con actos religiosos en honor a la patrona, almuerzo en el hogar del jubilado, sorteo de alcaldesa por un día, recorrido de la charanga por los bares y comida en la plaza del Ayuntamiento en la que hubo 114 cornaguesas.

También se entregó el jamón de premio del concurso del cartel festivo. Participaron 12 cuadrillas y ganó el Txoko. Otras 15 lo hicieron en el de zurracapote y hoy se llevará a cabo el de levantamiento de porrón infantil a las 12.00 y de ranchos a las 14.30.

Fuera del programa hoy, a las 22.00, en la entrega de premios de varios concursos tendrá lugar un reconocimiento del Consistorio a través del alcalde, Eugenio Cano, a tres personas que colaboraron en momentos difíciles de la II Ruta Los Secretos del Linares, el 31 de mayo. Una mujer se partió la tibia y el peroné en un lugar de difícil acceso y Javier Lope y Amador León la llevaron encima cinco kilómetros hasta San Pedro Manrique. Y Ricardo Mendive ayudó a siete caminantes extraviados y otros deshidratados. Los tres recibirán unos pergaminos de certificado de agradecimiento por su labor.

La jornada se completa con el primer encierro, a las 18.30, degustación, toro de fuego, sesiones de baile con Gran Escala y pasacalles con Zierrabares.