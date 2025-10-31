El comedor de la escuela infantil de Albelda queda «solventado» con un montacargas El equipo de Gobierno (PSOE y PLRi) ha adjudicado la instalación por 11.418,98 euros y anuncia que estará para la primera quincena de diciembre

Diego Marín A. Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 08:50

El servicio de comedor de la escuela infantil Nuestra Señora del Bueyo de Albelda de Iregua ha quedado «solventado», según ha informado a los padres el equipo educativo, después de haber anunciado la semana pasada que «se mantendrá únicamente hasta que se agoten las existencias disponibles actualmente en el centro». El motivo era que las trabajadoras decidieron «negarse a seguir subiendo manualmente las cajas de pedidos a las plantas superiores con el objetivo de salvaguardar su salud y cumplir con las obligaciones legales en materia de seguridad laboral» debido a la ausencia de montacargas, lo que consideraban «un incumplimiento de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales».

Ahora, en un nuevo comunicado enviado a las familias, se ha informado de que, «tras las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento, se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para todas las partes», de manera que, anuncian, «para finales de trimestre tendremos un nuevo montacargas». «Gracias a la implicación ha sido posible avanzar de manera positiva y encontrar una solución adecuada», añade el equipo educativo.

Teresa Ochagavía, concejala del Consistorio albeldense, ha informado a Diario LA RIOJA de que el contrato para la instalación del montacargas se firmó el 8 de octubre por un importe de 11.419,98 euros (IVA incluido) y que el compromiso de la empresa adjudicataria es que esté en funcionamiento durante la primera quincena de diciembre. «Hemos tenido una conversación y resuelto el asunto, pero las trabajadoras de la escuela estaban informadas de la cuestión», explica Teresa Ochagavía.

El pasado mes de julio el Ayuntamiento de Albelda solicitó varios presupuestos para la instalación del montacargas y, tras elegir a una empresa entre las oferta recibidas, pasado el mes de agosto se tomaron las medidas. «Como el espacio es muy pequeño, tras valorar el espacio hubo que volver a presupuestar», cuenta Ochagavía. A esto se refería el equipo de Gobierno (PSOE y PLRi) cuando el pasado viernes, consultado por este periódico, justificó que «el retraso en su ejecución obedece a causas ajenas al Ayuntamiento».

La semana pasada desde la propia escuela se informó a las familias de que «las trabajadoras han agotado su capacidad de asumir riesgos y se han negado a seguir subiendo manualmente las cajas de pedidos», lo que provocaría que el comedor se vería afectado porque «no se realizarán nuevos pedidos de alimentos hasta que el Ayuntamiento solvente el problema».