Procesión de la Virgen de la Soledad en Cornago, ayer. JUAN M. LACARRA
Alhama-linares

La comarca del Alhama-Linares disfruta de fiesta en fiesta en septiembre

Este fin de semana coinciden celebraciones en Igea, Cornago, Cabretón y Valdemadera

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:16

Septiembre es el mes por excelencia respecto al número de fiestas patronales de la comarca de Cervera (valles Alhama y Linares), comenzando por Cervera (San Gil Abad tuvo su día grande el 1) y siguiendo por Grávalos (Virgen de la Antigua, del 4 al 9).

Este fin de semana coinciden los festejos en cuatro localidades. El programa en Igea de la Virgen del Villar tuvo el desentierro de la cuba el día 5 y el cohete el 6. Incluye actividades taurinas (encierros y eventos en la plaza), gastronómicas y culturales. Ayer se llevó a cabo el día de las peñas y hoy terminan las celebraciones con recorridos de la charanga Wesyké, encierro a las 17.00 y concierto de la Escuela de Jotas Camino Martínez a las 18.30.

Cornago incluyó el sábado 6 una jornada prefiestas y lanzó el cohete el miércoles 10. Se han programado comidas y cenas, degustaciones, encierros y conciertos. Ayer se realizaron los actos religiosos de la patrona, la Virgen de la Soledad, y hoy finaliza el programa con misa, deporte rural a las 10.00 en la plaza del Bagar, 'Torofest' infantil a las 12.00, rancheras con Roberto Urrutia a las 16.30, suelta de vacas, pobre de mí y traca.

El viernes comenzaron los actos de la Virgen del Carmen en Cabretón. Ayer se inauguró la nueva sede del toro de cuerda y se organizó un concurso de porrones, paella, encierro y baile. Hoy saldrá en procesión la patrona y habrá degustación y vacas.

También se lanzó el cohete el viernes en Valdemadera. Ayer hubo caramelos, hinchables, calderetes, bingo, cena y música y hoy procesión, misa y subasta del Cristo, lunch y sorteo.

Y todavía quedan los toros ensogados de Cabretón el día 20 (con actos del 19 al 21) y las fiestas de Rincón de Olivedo previstas del 17 al 21 de septiembre.

