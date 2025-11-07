LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los operarios avanzan ya la fase de coser a la pared con bulones la malla de triple torsión desplegada en la totalidad de la peña. E. P.

La colocación de la malla en la peña del castillo de Arnedo supera la mitad de los trabajos

Los operarios de Geotalud han colocado 12.000 metros de malla y 2.000 de red de anillos en unos trabajos en post de la seguridad de la zona

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:26

Llovía ligeramente sobre la ciudad del calzado en la mañana de este viernes Los operarios de la empresa Geotalud seguían encaramados a 80 metros de ... altura, casi en lo alto de la peña del castillo. Resonaba en los alrededores los taladros que cosían con bulones a la pared la malla de triple torsión que están colocando para estabilizar la peña, evitar desprendimientos de rocas y garantizar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por la entrada a Arnedo por el inicio de Paseo Constitución.

