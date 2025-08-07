Los cohetes suenan hoy en las fiestas de varios pueblos de La Rioja Baja

S. S. J. Jueves, 7 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

Esta semana coinciden las fiestas patronales en varios pueblos de La Rioja Baja. Hoy comienzan en tres: Rincón de Soto (Virgen de Carravieso), Ausejo (Virgen de la Antigua) y Valverde (Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer).

En Rincón de Soto anoche estaba prevista la proclamación de los representantes e imposición de bandas, además de actuaciones musicales de Rob Junker y Carmelo & Cía. Hoy, a las 11.00 horas, la cuadrilla Uno de cada ofrecerá una degustación de bocatitas de jamón y melón con jamón, en la plaza Gallarza. En ese momento también se recogerán en la ludoteca los zurracapotes del concurso de esta bebida y a las 11.30 el jurado realizará la cata y calificación.

El grupo local Rincón Canta actuará en la plaza Gallarza a las 11.45 y a las 12.00 se lanzará el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Seguidamente, la charanga Strapalucio animará el pasacalles.

Gorgorito estará en la plaza de la Iglesia a las 18.00 y Los Uzkys, a las 19.30. Un espectáculo luminoso en el Ayuntamiento, a las 23.30, verbena con la orquesta Tremendo Show a las 00.00 y pasacalles con Strapalucio a las 02.30 cerrarán los actos de la jornada.

Con la coronación de reyes infantiles y entrega de pañuelos a los bebés, a las 11.00, se iniciarán los festejos en Ausejo. Los reyes protagonizarán el pregón a las 11.45 y a las 12.00 se lanzará el cohete. Habrá animación con la charanga Doctor Pío y comida popular. A las 19.00 actuará la Batucada Tarumba Percusión y media hora después abrirá la exposición de la Asociación de Mujeres. Una degustación a las 20.00 de la Asociación de Tambores y Cornetas, bingo, toro de fuego infantil y de adultos con buscapiés) y Disco Music completan el programa del día.

En Valverde primero se homenajeará a los mayores y pequeños con la imposición de pañuelos, a las 11.30. Luego explotará el cohete a las 12.00 y tocará la charanga El Empujón. Los Pistoleros darán zurracapote y Valjoven, preñaos. El programa incluye comida de la mujer, música con la charanga Arpegio, encierro de reses bravas a las 19.00 y Discomóvil Almusic a las 00.00.