Parte de los asistentes a la cata de este viernes en la carpa de Autol.

Parte de los asistentes a la cata de este viernes en la carpa de Autol. SANDA

La cocina popular llenará este sábado de pinchos y vino la calle Doctor Remón de Autol

La cata maridaje gastromusical abarrotó este viernes la carpa municipal con 360 participantes

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:19

La carpa de las XV Jornadas del Champiñón y Seta de Autol, acogió este viernes la cata maridaje gastromusical con 360 plazas (se reducen unas ... 50 respecto a otros años para mejorar la experiencia del público y facilitar el trabajo de los camareros). Actuó el grupo Lux y los asistentes degustaron tres pinchos, tres vinos, recibieron la copa oficial y participaron en el brindis final.

