La cocina popular llenará este sábado de pinchos y vino la calle Doctor Remón de Autol
La cata maridaje gastromusical abarrotó este viernes la carpa municipal con 360 participantes
Viernes, 31 de octubre 2025, 22:19
La carpa de las XV Jornadas del Champiñón y Seta de Autol, acogió este viernes la cata maridaje gastromusical con 360 plazas (se reducen unas ... 50 respecto a otros años para mejorar la experiencia del público y facilitar el trabajo de los camareros). Actuó el grupo Lux y los asistentes degustaron tres pinchos, tres vinos, recibieron la copa oficial y participaron en el brindis final.
La fiesta continúa este sábado con la cocina popular en directo y degustación de pinchos variados y vino de Marqués de Reinosa en las carpas de la calle Doctor Remón, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas. El mercado artesanal abrirá en la calle Gallarza de 11.00 a 21.00 horas y en la carpa municipal se podrá visitar la exposición de especies.
El champibús llevará a las visitas guiadas a los cultivos de Shii-Take Rioja por 2 euros, de 11.00 a 12.30 horas, con tiques disponibles en el punto de información de la carpa.
El centro joven ofrece pasaje del terror de 17.00 a 22.00 horas, los bares tendrán la ruta gastronómica y el Micelio Festival incluirá en la calle Doctor Remón con Travesía Ezquerro el concierto de Silvia y Manolo a las 20.00 el y 2 de copas a las 22.00 horas.
