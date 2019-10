Ana Belén Martínez, alcaldesa de Villamediana de Iregua, apuesta por fomentar una ciudad «amable, respetuosa con el medio ambiente y cómoda para vivir» y, para ello, la campaña '¿Es esta la ciudad que quieres?' intenta concienciar a la ciudadanía porque «entre todos se construye un municipio».

- ¿La aparición de voluminosos es algo nuevo en Villamediana?

- Pasa con más frecuencia de la que nos gustaría. Antes se recogían los voluminosos solo una vez al mes y, al entrar nosotros en el Gobierno, y ver el volumen, aumentamos la recogida a cuatro veces al mes, una a la semana. Así la imagen del municipio no se afea.

- ¿Cree que se produce por desidia o por desinformación?

- Quiero apelar a la responsabilidad de todos, entre todos se construye un municipio. Si la ciudadanía no se conciencia, no hacemos nada.

- ¿Se ha llegado a multar a alguien por este tipo de depósitos?

- Sí, al menos dos personas han sido ya multadas, aunque no siempre tenemos los medios humanos suficientes. Otras veces se ha optado por algo más pedagógico, ya que no había conocimiento y se retiró.

- ¿Hay alguna otra forma de deshacerse de los voluminosos?

- Intentamos adaptarnos, no somos inflexibles, pero el protocolo es ese. Si alguien nos llama y nos lo solicita, aunque no tenemos ese servicio, no tenemos punto limpio ni hay recogida municipal, si es muy justificado y excepcional, lo valoraremos pero tendríamos que tratarlo.