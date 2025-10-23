Una cita musical en San Asensio con Ferrer Ferran El nuevo auditorio acogerá este sábado un concierto de la banda en el que estarán dirigidos por el compositor

Laura Lezana Jueves, 23 de octubre 2025, 07:30

San Asensio ha organizado para este sábado una cita muy especial en el que la banda ofrecerá un concierto junto a Ferrer Ferran. El pianista, compositor y director de banda y de orquesta de renombre internacional dirigirá a los músicos riojanos en una jornada en la que se interpretarán algunas de las obras que realizó haciendo referencia al mundo del vino, una selección muy acertada para la localidad.

«Es un honor tremendo que Ferran nos acompañe porque es una figura muy destacada en la música. Yo creo que todavía no conoce esta zona así que esperemos que disfrute mucho de la zona y del pueblo», según explicaba ayer Javier Solano, director de la banda.

Se trata de un evento subvencionado por el Ayuntamiento de la localidad y que llevan guardando en secreto mucho tiempo debido a la apretada agenda del artista valenciano.

La cita servirá también para estrenar el espacio que fue inaugurado el pasado mes de septiembre por Gonzalo Capellán

«Es uno de los compositores y directores más destacados del panorama internacional de bandas. Su música ha emocionado a públicos de todo el mundo», afirmaron en el comunicado en el que presentaron el evento. Una cita que fue organizada por el presidente de la banda: «Nos propuso la idea de que pasara un fin de semana por ahí con nosotros y desde el primer momento Ferran estuvo dispuesto», continuó el director.

Nuevo auditorio

Por ello, llevan preparándolo un tiempo mientras seguían con sus ensayos. «Cada vez que teníamos un rato íbamos repasando un poco a la vez que continuábamos con la programación anual de la banda porque estas obras no son muy difíciles pero tienen mucha gracia y mucha textura», comentaba Javier Solano.

Todo para tenerlo perfecto para el concierto de este sábado, que se realizará a las 19.00 horas en el nuevo auditorio de San Asensio, cuando también procederán a estrenarlo. Este se encuentra en el nuevo edificio multiusos que a su vez alberga también un consultorio médico, entre otras estancias.

Fue inaugurado durante el mes de septiembre por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán y la actuación contó con un presupuesto total de 1.743.198 euros.

Desde la banda ya han podido realizar los primeros ensayos en este nuevo espacio con el que están muy contentos. «Nos parece muy bien este nuevo auditorio porque aquí, en San Asensio, no teníamos una sala para conciertos y está genial», explicó el director tras la primera toma de contacto. Ahora, el sábado, será el turno de probarla con el público al que invitan a no perderse esta actividad tan especial.