Fotografía de familia en plena sierra en la jornada del viernes.

Cien kilómetros de historias

La Valvanerada Scout llegó a primera hora de la tarde de este lunes al monasterio tras cuatro jornadas de convivencia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:10

En el atardecer del viernes recogían los saludos de la Virgen de Vico en la iglesia parroquial arnedana. Tenían por delante cuatro jornadas de marcha, cuatro jornadas de convivencia, algo más de cien kilómetros de marcha por la sierra riojana para entregárselos a la patrona riojana, la de Valvanera. Esos cuatro días, ese centenar de kilómetros, parecían lejanos, todo un mundo. Y a primera hora de la tarde de este lunes se cumplieron, dejando en todos los participantes de la 41 Valvanerada Scout la sensación de que han sido mucho más que cuatro días, que el enriquecimiento personal y las vivencias compartidas abarcan mucho más.

Siempre son ilusionantes los primeros pasos de la Valvanerada Scout, la actividad anual más importante del grupo Vallaroso. Cientos de arnedanos saludaban el viernes a los andantes. Cuatro días después, la llegada es pura emoción. También con decenas de familiares esperando a los caminantes al pie del monasterio de Valvanera. Las sonrisas de la salida eran de emoción por el reencuentro y por ser conscientes de todo lo vivido.

Esa tarde de viernes, la única etapa vespertina, fue agradable hasta Munilla, de muchas conversaciones de reencuentro. Y juegos y canciones con el dúo animador Gary-Gary. El viernes les esperó un calor sofocante, de bochorno, incluso en las alturas de la sierra al conectar con Jalón. Se hizo más amigable para los 75 andantes la tercera jornada, con aplausos en la llegada a Torrecilla y los equipos de apoyo echando manos en comidas y también en pies ya magullados. Despertó la cuarta jornada con algo de lluvia, llamada a sudadera y chubasquero. Pero con toda la ilusión de esos abrazos eternos que esperaban al llegar a Valvanera. Al destino.

