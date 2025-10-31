El chef Cristian Solana quiere revalidar su corona en el certamen de tapas con 'El Pan del Mortero'
El cocinero del restaurante El Puntido representará a La Rioja Alavesa en el concurso internacional de tapas medievales del 14 al 16 de noviembre
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:23
El chef del restaurante El Puntido, Cristian Solana, de Laguardia volverá a representar a la comarca en el XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas ... Medievales, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Almazán (Soria). El cocinero de origen cántabro buscará revalidar su corona, que ya ganó hace un par de ediciones, con su pincho 'El Pan del Mortero', que homenajea a los productores y ganaderos riojanoalaveses.
Se trata de un suso frito que guarda en su interior un guiso de carrilleras de cordero al vino blanco con miel, frutas del monte y hierbas aromáticas, glaseado con oximel especiado y coronado con polvo láctico y tierra de romero y tomillo. «'El Pan del Montero', es mi manera de rendir homenaje a esa identidad, a la Laguardia medieval que aún vive entre sus murallas, pero también a la actual, que mira al futuro sin olvidar sus raíces», explica el cocinero.
El certamen reunirá a siete cocineros de España y Portugal y cuenta con la peculiaridad de que solo se podrán utilizar productos previos a la conquista de América. Por lo que la patata, el tomate o el pimiento están prohibidos en un concurso en el que se premia el ingenio del cocinero y en el que Solana aspira a traerse un nuevo título a Rioja Alavesa.
