Cristian Solana con su pincho 'El Pan del Mortero'. C. M.
Laguardia

El chef Cristian Solana quiere revalidar su corona en el certamen de tapas con 'El Pan del Mortero'

El cocinero del restaurante El Puntido representará a La Rioja Alavesa en el concurso internacional de tapas medievales del 14 al 16 de noviembre

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:23

Comenta

El chef del restaurante El Puntido, Cristian Solana, de Laguardia volverá a representar a la comarca en el XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas ... Medievales, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Almazán (Soria). El cocinero de origen cántabro buscará revalidar su corona, que ya ganó hace un par de ediciones, con su pincho 'El Pan del Mortero', que homenajea a los productores y ganaderos riojanoalaveses.

