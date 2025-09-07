Y el último día, champiñón

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:48 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Las fiestas de Pradejón, en honor a San Antonio, se terminan este domingo con la exaltación del producto que marca la identidad del municipio. Así, la plaza de España se ha llenado de público en el XXXV Festival del Champiñón, la Seta y el Pimiento, en el que se han repartido unas 3.000 raciones de bocadillos con estos manjares pradejoneros.

La convocatoria ha servido para reponer fuerzas de cara a sacar el máximo partido a los actos del último día del programa festivo así como poner en valor un producto que marca la economía local, su gastronomía y en definitiva la vida del municipio.

Y es que el champiñón ha puesto a Pradejón en el mapa de la industria agroalimentaria desde que allá por el año 1954 los hermanos Gil Merino, los Conos, se convirtieran en los primeros pradejoneros en cultivar champiñones. Todo comenzó con una botella de semillas traída desde Barcelona, con las que ambos hermanos hicieron el primer cultivo en una bodega de vino del barrio Cuchara. Los resultados no pudieron ser mejores, así que los Conos compraron más botellas y sembraron 22 nuevas bodegas, propiedad de vecinos como Antonio, 'el Bergaseño', Daniel, 'el Pirigüeño' o Fermín, 'el Ferminazos'.

Hoy Pradejón es el pueblo que más champiñón produce de toda España, con más de una decena de empresas que se dedican de una u otra forma su cultivo. Este sábado su vecinos lo han celebrado con una gran degustación, que nadie quiso perderse.

La última jornada de las celebraciones ha contado también con un encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Domínguez de Funes.

'Entierro de la cuba'

No faltan tampoco para cerrar las celebraciones los partidos de pelota; una degustación de tortilla con bacon de la asociación Amigos de la Virgen de Fátima; el toro de fuego; un sorteo popular organizado por el Ayuntamiento y el 'Entierro de la cuba' con la charanga Kamikaze. Este domingo toca ya volver a la rutina y preparar la vuelta al cole o a la champiñonera.

