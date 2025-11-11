Vinea dona 400 euros del pleno a la Asociación de Jubilados de Cervera
El concejal Jesús Ladrón exige al alcalde que explique el acuerdo del pacto con +RO
Martes, 11 de noviembre 2025, 09:30
El grupo municipal de Vinea de Cervera del Río Alhama ha donado 400 euros a la Asociación de Jubilados de la localidad. Vinea se ... comprometió a hacerlo en la sesión del 12 de septiembre, cuando fue rechazada su moción para dotar a este colectivo de una aportación económica para sus gastos anuales. El dinero entregado corresponde al kilometraje por el traslado del concejal Jesús Ladrón al pleno.
Por otro lado, este edil ha publicado un nuevo vídeo en que critica la actitud del alcalde, Álvaro Forcada, al cambiar la periodicidad de los plenos. Asegura que eso no impedirá que su grupo siga ejerciendo la labor de oposición y, además, exige a Forcada que, como ocurrió con el pacto del inicio de legislatura con Vinea, explique los acuerdos firmados entre el equipo de Gobierno y su nuevo socio +Rincón de Olivedo (+R.O.). Según Vinea, hay un nuevo pacto de gobernabilidad entre PP y + R.O. Ladrón acusa al alcalde de incumplir lo acordado con Vinea y asegura que hará lo mismo con su actual socio de gobierno.
