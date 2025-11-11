LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega del donativo de Vinea a la Asociación de Jubilados.

Vinea dona 400 euros del pleno a la Asociación de Jubilados de Cervera

El concejal Jesús Ladrón exige al alcalde que explique el acuerdo del pacto con +RO

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

El grupo municipal de Vinea de Cervera del Río Alhama ha donado 400 euros a la Asociación de Jubilados de la localidad. Vinea se ... comprometió a hacerlo en la sesión del 12 de septiembre, cuando fue rechazada su moción para dotar a este colectivo de una aportación económica para sus gastos anuales. El dinero entregado corresponde al kilometraje por el traslado del concejal Jesús Ladrón al pleno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  3. 3 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  4. 4 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  5. 5

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  6. 6 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  7. 7 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  8. 8

    Café, caña y fútbol con cariño
  9. 9

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  10. 10

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vinea dona 400 euros del pleno a la Asociación de Jubilados de Cervera

Vinea dona 400 euros del pleno a la Asociación de Jubilados de Cervera