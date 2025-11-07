El PSOE califica de 'cacicada' el cambio de periodicidad de los plenos ordinarios de Cervera

Sanda Sainz Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

Los concejales del PSOE de Cervera del Río Alhama, Estrella Santana y Fernando Jiménez, han publicado un vídeo y un comunicado en contra del cambio de la periodicidad de los plenos, aprobada por el Ayuntamiento y acusan al alcalde, Álvaro Forcada, al PP y a sus socios de +Rincón de Olivedo de dificultar que los concejales puedan asistir y realizar la labor de control.

Los ediles socialistas explican que se convocó un pleno extraordinario el jueves 30 de octubre «con el pretexto de modificar un convenio con la Comunidad Autónoma, que no era urgente, para perpetrar la mayor cacicada en lo que llevamos de legislatura». Las sesiones ordinarias pasan de ser cada dos meses, los viernes a las 19.30 horas, a los miércoles, a las 17.30, cada tres meses.

Santana y Jiménez señalan que «no es que no haya temas a tratar, es que no quieren dar la cara, no les gusta debatir ni que les lleven la contraria» y añaden que «reducen la periodicidad y cambian de día y hora para que el grueso de los temas acabe en plenos extraordinarios convocados el día que le apetezca al alcalde, a las dos de la tarde, porque es justo el día de la semana en el que le toca pasarse por Cervera».

«Ahora el alcalde recupera las prácticas de su mentor, José Luis Sanz, con quien fue teniente de alcalde y que arruinó nuestro ayuntamiento, de lo que tanto tiempo nos ha costado recuperarnos», indican los socialistas.