El pleno de Cervera debate sobre las deficiencias en los contratos municipales

El pleno del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama debatió el lunes sobre un informe emitido del secretario, interventor y tesorero, Guillermo Irazola, 'sobre las resoluciones de Alcaldía adoptadas en el ejercicio 2018 contrarias a reparos'.

Según se explicó, estos reparos afectan al convenio del personal que no se ha negociado desde que el propio Ayuntamiento lo denunció en noviembre del 2015. También a la contratación de servicios, suministros (combustible y electricidad) y obras. Por ejemplo, en los trabajos del balneario que, a su juicio, se fraccionaron para acudir al contrato menor y entiende que se deberían haber licitado en conjunto.

Asimismo, el informe advirtió sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras cuya tarifa actual (75 euros para actuaciones de hasta 900 euros) supera el gravamen máximo permitido por ley (4%).

El PP calificó el asunto de «irregularidades graves y falta de transparencia» y reprochó que el equipo de Gobierno lleva achacando esto mismo al anterior ejecutivo municipal durante tres años.

La alcaldesa, Estrella Santana, preguntó cuándo antes se había presentado un informe de resoluciones de Alcaldía contrarias a reparo, para demostrar su transparencia. Contestó además que la contratación de personal no se hizo en la actual legislatura sino que el problema es anterior. «Cuando entramos a gobernar se prescindió de tres trabajadores y denunciaron al Ayuntamiento porque consideraban su contrato indefinido al no haberse realizado de la manera legal prevista». Asimismo explicó que se lleva a cabo un proceso largo y costoso para hacer una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que sirve para adecuar la estructura del personal.

Respecto a las contrataciones de suministros, servicios y obras, Santana indicó que en algún caso no se ha realizado el paso administrativo del expediente por parte de la Secretaría-intervención-tesorería y en otros ésta lo había echado atrás. «El secretario no considera que sea un trabajo suyo y el problema es que el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer los contratos».