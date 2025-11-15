Las obras en la calle San Miguel mejorarán una de las vías más transitadas

Las obras de reurbanización de las calles San Miguel y Escuelas de Cervera están en marcha y conllevan afecciones como el corte del transito tanto ... de vehículos como de personas en la primera parte que se está ejecutando en estos momentos, la entrada por el puente del río Alhama en la zona de la parada o molino. Aquí la maquinaria pesada ha levantado esta semana todo el pavimento, en las inmediaciones del pilón.

El alcalde, Álvaro Forcada, destaca que esta intervención responde al mal estado de esta vía, una de las más transitadas de la localidad y al mismo tiempo de las que mayor deterioro sufre. Supone uno de los accesos al complejo polideportivo y escolar.

Asimismo, recuerda que la empresa constructora OCISA es la encargada de ejecutar la obra que tiene una duración aproximada de 3 meses y un presupuesto de más de 500.000€ financiados al 90% por el Gobierno de La Rioja.

En concreto, los trabajos fueron adjudicados en julio por 570.838,60 euros (IVA incluido) a Obras de Construcción e Instalaciones S. A. El proyecto prevé además la reparación del tramo entre la calle San Miguel y las piscinas, y de la calle Escuelas. En total, abarca una superficie de 2.970,21 metros cuadrados.

Forcada pide «paciencia con el polvo el ruido y algún otro corte de agua que será necesario realizar antes de estrenarla».

Esta actuación incluye la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y la previsión de las infraestructuras (canalizaciones y arquetas) necesarias para el futuro soterramiento de los cableados eléctricos, alumbrado público y redes de telecomunicaciones. También se dotará a la calle San Miguel de una mayor anchura en determinados puntos problemáticos.