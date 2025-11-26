LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
Cervera

Misa, hoguera, patatas, nueces y vino, hoy por San José Tonelero

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:16

Comenta

La parroquia de San Gil Abad volverá a congregar un año más a los vecinos de Cervera del Río Alhama en una fiesta peculiar, San José Tonelero. A las 18.00 horas de hoy miércoles tendrá lugar el rosario, a las 18.30 la misa en la iglesia del barrio de abajo y a continuación, en la plaza exterior se encenderá una hoguera. Al calor del fuego está previsto el reparto de alimentos por parte de la cofradía para todo el que se acerque. Es costumbre preparar para esta celebración patatas asadas, nueces y vino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Misa, hoguera, patatas, nueces y vino, hoy por San José Tonelero

Misa, hoguera, patatas, nueces y vino, hoy por San José Tonelero