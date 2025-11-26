Misa, hoguera, patatas, nueces y vino, hoy por San José Tonelero

Sanda Sainz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

La parroquia de San Gil Abad volverá a congregar un año más a los vecinos de Cervera del Río Alhama en una fiesta peculiar, San José Tonelero. A las 18.00 horas de hoy miércoles tendrá lugar el rosario, a las 18.30 la misa en la iglesia del barrio de abajo y a continuación, en la plaza exterior se encenderá una hoguera. Al calor del fuego está previsto el reparto de alimentos por parte de la cofradía para todo el que se acerque. Es costumbre preparar para esta celebración patatas asadas, nueces y vino.