Una edición del Paseo Cultural por el Camino Verde del Alhama que se llevó a cabo desde 2003 hasta 2013 entre Cervera y Aguilar. ARCHIVO SANDA
Cervera/Aguilar

El Gobierno de La Rioja impulsa el Camino Verde del Alhama para el ocio y turismo

El Ejecutivo regional licita la ampliación de este recurso por 422.869 euros y un plazo de ejecución de seis meses

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:34

Comenta

El Camino Verde del Alhama que une el balneario de la Albotea de Cervera del Río Alhama y Aguilar del Río Alhama supone un ... importante recurso de ocio saludable que permite hacer deporte, pasear y conocer los hitos turísticos y naturales de esta parte del valle que pasa el citado complejo termal, las huertas, paralelo al río, por cortados rocosos, los dos cascos urbanos, el salto de agua del Pozo Largo, el yacimiento celtibérico de Contrebia Leucade y los restos del conjunto rupestre del farallón de Inestrillas. La naturaliza está presente durante todo el recorrido en el que destaca la presencia de buitres.

