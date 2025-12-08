El Gobierno de La Rioja impulsa el Camino Verde del Alhama para el ocio y turismo

El Camino Verde del Alhama que une el balneario de la Albotea de Cervera del Río Alhama y Aguilar del Río Alhama supone un ... importante recurso de ocio saludable que permite hacer deporte, pasear y conocer los hitos turísticos y naturales de esta parte del valle que pasa el citado complejo termal, las huertas, paralelo al río, por cortados rocosos, los dos cascos urbanos, el salto de agua del Pozo Largo, el yacimiento celtibérico de Contrebia Leucade y los restos del conjunto rupestre del farallón de Inestrillas. La naturaliza está presente durante todo el recorrido en el que destaca la presencia de buitres.

Desde el año 2003 hasta 2013 se llevó a cabo un paseo cultural promovido por la Fundación Caja Rioja, en colaboración con los dos Ayuntamientos, que atrajo en cada edición a varios cientos de participantes de toda la región, principalmente.

Ahora, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, licita las obras del proyecto de modificación y ampliación de este camino, una iniciativa que se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. El precio base asciende a 422.869,99 euros (IVA incluido), el plazo de ejecución es de seis meses y las ofertas se pueden presentar hasta el 19 de diciembre.

En Aguilar se añade un tramo de 1.229 metros hasta Inestrillas y en Cervera otro de 4.598 hasta Ventas del Baño

La longitud actual de este camino es de 12.000 metros y se aumentará 5.827 metros, 1.229 en Aguilar (donde se modificará el tramo hasta Inestrillas) y 4.598 en Cervera (hasta Ventas del Baño). Se establece además una anchura útil de 2,5 metros.