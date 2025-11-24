El equipamiento del centro de día se licita por 149.058 euros
El material necesario para poner en marcha este servicio se divide en tres lotes: general, socio-sanitario y menaje y electrodomésticos
Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:07
El Gobierno de La Rioja licita por 149.058,40 euros (IVA incluido) el suministro y equipamiento necesario para el centro de día para personas ... mayores dependientes que va a abrir en la planta baja de la residencia de ancianos. El plazo de ejecución del contrato será de 90 días y los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 2 de diciembre, a las 14.00 horas.
El presupuesto destinado a esta intervención está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU.
Incluye tres lotes. Uno de equipamiento general, con un importe valorado en 117.863.64 euros. Otro sociosanitario, por 25.765,71 euros; y el tercero de menaje y electrodomésticos de cocina, por 5.429.05 euros.
El centro de día de Cervera se ha habilitado en la planta baja de la residencia de ancianos y ocupa 300 metros
El general incluye material para el vestíbulo y pasillo, para la recepción, almacén, guardarropía y lavandería, comedor, zona de residuos, despacho de dirección y administración, sala de fisioterapia, cuarto de limpieza, despacho médico y botiquín, sala de terapia ocupacional, vestuarios, aseos adaptados, entre otros.
El listado del equipamiento socio-sanitario contempla una silla de ruedas plegable, muletas, andador, maletín de reanimación respiratoria de urgencias, grúa bipedestación, arnés para grúa, silla de higiene multiusos, resucitador de silicona oval y material de terapia, entre otros. También prevé todo lo necesario para la sala de fisioterapia y para el despacho médico y botiquín.
Este servicio comarcal dispondrá de espacios amplios y funcionales y tendrá veinte plazas para mayores dependientes
Por último, en el apartado de menajes se dotará al centro con tazas, platos, vasos, jarras, cubiertos y otras piezas necesarias.
El nuevo centro de día comarcal de Cervera del Río Alhama se ha habilitado en la planta baja de la residencia de ancianos gracias a la cesión de la Fundación Hospital de la Purísima Concepción y Don Felipe Ochoa, que gestiona este complejo residencial.
Está en la avenida de La Rioja, 47 (travesía de la LR-284) y contará con 20 plazas para mayores dependientes. Las obras fueron adjudicadas por el Ejecutivo riojano el 8 de mayo de 2025 a Construcciones, Reformas y Contratas Valls S.L. por 448.184 euros.
Dispone de una superficie útil de 300 metros cuadrados, con espacios amplios y funcionales, una sala de fisioterapia, otra de terapia ocupacional que también será comedor, otra de descanso, varios despachos, dos aseos adaptados, baño geriátrico, vestuario para el personal, cuarto de limpieza y dos zonas de almacén.
