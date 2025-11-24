LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada al centro de día de Cervera. GOBIERNO DE LA RIOJA
Cervera

El equipamiento del centro de día se licita por 149.058 euros

El material necesario para poner en marcha este servicio se divide en tres lotes: general, socio-sanitario y menaje y electrodomésticos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

El Gobierno de La Rioja licita por 149.058,40 euros (IVA incluido) el suministro y equipamiento necesario para el centro de día para personas ... mayores dependientes que va a abrir en la planta baja de la residencia de ancianos. El plazo de ejecución del contrato será de 90 días y los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 2 de diciembre, a las 14.00 horas.

