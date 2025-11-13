Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores La firma gallega ocupa las instalaciones que tenía Plaza Chica y suma la fábrica cerverana a los centros de Alfaro y Camariñas (Galicia)

La empresa gallega Conservas Cerdeimar comenzó el martes su actividad en la planta de Cervera del Río Alhama, después de llevar a cabo alguna reforma durante este verano para adecuar y modernizar las naves situadas en la Avenida de La Rioja, número 72 (travesía de la carretera LR-284).

Cerdeimar está especializada en conservas de atún de alta calidad y la incorporación de esta factoría supone un paso más en su crecimiento comercial. Se suma a las instalaciones que ya tiene en Alfaro y en Camariñas (Galicia) donde destaca la diversificación de sus productos de envasado de atún en diferentes formatos como latas de aluminio, tarro de cristal y también bolsa hermética.

Para poner en marcha la fábrica de Cervera, esta firma asegura que ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento y la Fundación Hospital de la Purísima Concepción y Don Felipe Ochoa (residencia de ancianos cerverana), entidades propietarias de los inmuebles que ocupa esta industria.

El objetivo de reabrir un segundo centro en La Rioja no es otro que ampliar su capacidad productiva a través de la implantación de sistemas de última generación que garanticen los estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad alimentarias, según indica mediante un comunicado.

También señala que «este último movimiento refuerza el compromiso de Conservas Cerdeimar con el desarrollo sostenible de la región, así como con la creación de empleo local». En estos momentos la planta cerverana cuenta con un total de 31 profesionales, que se unen a los más de 50 trabajadores que desarrollan su labor en Alfaro. En ambas localidades toman el relevo de la desaparecida Plaza Chica.

Este jueves se ha llevado a cabo una visita en la que han participado los responsables de la empresa y el alcalde de Cervera, Álvaro Forcada. «La apertura es una noticia muy esperada por parte del Ayuntamiento y de todos los vecinos. Supone un empuje para asentar población no sólo en Cervera sino en la comarca del Alhama-Linares», ha destacado el regidor.

«Agradecemos el compromiso de José Antonio Canet, el propietario, y esperamos que sea por muchos años», añade Forcada y comenta que «la empresa se convierte en una de las mayores por tamaño y número de trabajadores de nuestra comarca».

